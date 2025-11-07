Επιμελητήριο Ηρακλείου: Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προσκαλεί επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έδρα ή/και υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης για την υποδοχή ωφελουμένων της Πράξης «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στη Περιφέρεια της Κρήτης» με MIS 6001140.

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 150 ωρών και υλοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση και η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση, αλλά προσφέρει οφέλη, όπως:

Άμεση πρόσβαση σε καταρτισμένους υποψηφίους με σύγχρονες δεξιότητες.

Υποστήριξη & εποπτεία της πρακτικής από τον Πάροχο Κατάρτισης και ορισμό Εργασιακού Υπευθύνου στην επιχείρηση, ώστε η πρακτική να υλοποιείται ορθά και στοχευμένα.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής της επιχείρησης:

Η λειτουργία της να σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης και η πρακτική να είναι συναφής με την ειδικότητα του/της ωφελούμενου/ης.

Η έδρα της ή/και των υποκαταστημάτων της να είναι εντός Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο αριθμός θέσεων πρακτικής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης.

Η τήρηση κανόνων υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του έργου: https://ebehdam.ebeh.gr/ .

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ενδιαφερόμενους μέσω τηλεφώνου: +30 690 892 4386 ή μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η πράξη απευθύνεται συνολικά σε 500 ανέργους (απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης), οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και στη συνέχεια πραγματοποιήσουν 150 ώρες πρακτικής άσκησης σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους.

Οι ωφελούμενοι καταρτίζονται σε ειδικότητες που συνδέονται με την Πράσινη και Γαλάζια Οικονομία, όπως:

1) Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας, εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων (Ειδικός Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων)

2) Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης "Green ICT" (Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

3) Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Ειδικός σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων),

4) Στέλεχος εφοδιαστικής - Στέλεχος αποθήκης - Στέλεχος διαμεταφορών (Στέλεχος Εφοδιαστικής αλυσίδας, Αποθήκης και Διαμεταφορών),

5) Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση (Στέλεχος Ναυτιλιακής Διοίκησης & Οργάνωσης),

6) Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα,

7) Διοίκηση μονάδων εστίασης (Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης),

8) Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας, 9) Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου,

10) Barista,

11) Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό (Ειδικός Digital Marketing στον Τουρισμό),

12) Στέλεχος ανάπτυξης Οινοτουρισμού.