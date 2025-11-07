12:50 - 07 Νοε 2025

Μείωση 3,3% για το εμπορικό έλλειμμα στο εννεάμηνο

Τα προσωρινά στοιχεία σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας μας για το Σεπτέμβριο του 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 6.921,4 εκατ. ευρώ (8.096,1 εκατ. δολάρια) έναντι 7.178,1 εκατ. ευρώ (7.948,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 187,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 201,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.248,5 εκατ. ευρώ (4.999,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.085,7 εκατ. ευρώ (4.551,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 46,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 45,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε 2.672,9 εκατ. ευρώ (3.096,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.092,4 εκατ. ευρώ (3.397,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 246,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2024».

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 60.474,5 εκατ. ευρώ (67.396,6 εκατ. δολάρια) έναντι 63.083,3 εκατ. ευρώ (68.339,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.675,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.510,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 36.060,3 εκατ. ευρώ (40.426,7 εκατ. δολάρια) έναντι 37.844,3 εκατ. ευρώ (41.238,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 776,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 825,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 24.414,2 εκατ. ευρώ (26.969,9 εκατ. δολάρια) έναντι 25.239,0 εκατ. ευρώ (27.100,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 899,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 685,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%.

