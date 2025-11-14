Επιχειρήσεις
16:42 - 14 Νοε 2025

«Στα σχοινιά» η Google στην Ευρώπη: Αρνείται τη διάσπαση εν μέσω νέων προστίμων

Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα για τη Google στην Ευρώπη. Και η πολυετής μάχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες στον κόσμο δε δείχνει να κοπάζει.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο κολοσσός της τεχνολογίας με έδρα το Mountain View της Καλιφόρνια αψήφησε σήμερα (14/11) τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων ρυθμιστών να αποσχίσει μέρος του ιδιαίτερα κερδοφόρου τμήματος ad-tech. Η άρνηση αυτή ακολούθησε το πρόσφατο πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο - και ενδεχομένως ενισχύθηκε από την ανοιχτή κριτική προς την κίνηση της ΕΕ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχές ανταγωνισμού της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι η Google καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της δίνοντας στα δικά της ad exchanges ένα αθέμιτο και αντι-ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μετά την επιβολή του προστίμου τον Σεπτέμβριο, η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέιρα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «αποσχιστούν μέρη» της δραστηριότητας ad-tech της Google ως λύση στις ανησυχίες.

Η Google, όπως ήταν αναμενόμενο, διαφωνεί.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ένας τέτοιος «ανατρεπτικός διαχωρισμός» θα «έβλαπτε χιλιάδες Ευρωπαίους εκδότες και διαφημιστές» που βασίζονται στα εργαλεία της εταιρείας. Αντ’ αυτού, πρότεινε μια σειρά αλλαγών πολιτικής για να προσφέρει σε εκδότες και διαφημιστές περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία.

Το κατά πόσο η εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες ευρωπαϊκή αρχή θα τολμήσει να διατάξει διάσπαση ή θα αποδεχθεί την πρόταση της Google, παραμένει αβέβαιο. Στις ΗΠΑ, η υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επίσης επιδιώκει δομικό διαχωρισμό του διαφημιστικού βραχίονα της εταιρείας, προχωρά ταχύτερα, με τις τελικές αγορεύσεις να αναμένονται τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι «γεράκια» του ανταγωνισμού της ΕΕ δεν σταματούν στις πρακτικές διαφήμισης της Google. Μόλις χθες, ο ρυθμιστής ανακοίνωσε νέα έρευνα για καταγγελίες ότι η μηχανή αναζήτησης υποβαθμίζει άδικα συγκεκριμένα αποτελέσματα ειδήσεων. Οι παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) επισύρουν πρόστιμα έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου - κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό σύνολο των σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε πρόστιμα που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα, σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις ανταγωνισμού.

Και δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες που θα πρέπει να ανησυχούν τη Google. Σήμερα το πρωί, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου διέταξε τη θυγατρική της Alphabet να καταβάλει 573 εκατ. ευρώ σε δύο υποθέσεις αποζημιώσεων, ύστερα από αγωγές γερμανικών ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, οι οποίες ζητούσαν αποζημίωση για προηγούμενες πρακτικές της εταιρείας που είχαν κριθεί παράνομες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ο κίνδυνος νέων προστίμων και εντολών διάσπασης από τις ρυθμιστικές αρχές παραμένει στον ορίζοντα.

