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Μαρινάκης: H κυβέρνηση διορθώνει τα λάθη της και επιστρέφει φορολογικά έσοδα πίσω στην κοινωνία
Πολιτική
18:27 - 22 Απρ 2026

Μαρινάκης: H κυβέρνηση διορθώνει τα λάθη της και επιστρέφει φορολογικά έσοδα πίσω στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα (22/4) μέσω ανάρτησής του στο νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη νοικοκυριών, εργαζομένων, συνταξιούχων και αγροτών, καθώς και στη διευκόλυνση πολιτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.        

Υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ρυθμίσεις και στοχευμένες επιδοτήσεις, με στόχο την ανακούφιση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οικονομικών πιέσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναλυτική παρουσίαση των δικαιούχων, του εύρους των μέτρων, καθώς και του πλαισίου εφαρμογής τους, όπως αυτό προβλέπεται να υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανάρτηση του ανάρτηση κ. Μαρινάκη

«500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι είναι αυτά που μπορούμε επιπλέον να δώσουμε πίσω στον κόσμο.

Χωρίς να πανηγυρίζουμε, γυρίζουμε πίσω, σταδιακά, στην κοινωνία όσα στερήθηκε.

Πάμε να δούμε ποιους αφορούν αυτά τα μέτρα και ποιοι θα ωφεληθούν:

Τέλος Ιουνίου περίπου 975.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια μέλη, θα λάβουν από 150 ευρώ ενίσχυση για κάθε παιδί, επιπλέον όλων των υπολοίπων φοροαπαλλαγών ή όλων των άλλων επιδομάτων που δίνονται σε μόνιμη βάση.

Με λίγα λόγια, μιλάμε για το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά.

Και στέκομαι, ξεχωριστά, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, στα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί αυτό αφορά πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πάρουν ανάσα.

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν, πλέον, να ρυθμιστούν μέχρι και σε 72 δόσεις. Με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό των χρεών από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα.

Δεύτερο σημαντικό μέτρο σε αυτή την κατηγορία, η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ενός τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση εξόφλησης του 25% της οφειλής και ρύθμισης όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων προς τη φορολογική διοίκηση.

Και τρίτο, που αφορά περίπου 300.000 συμπολίτες μας, θα μπορούν να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όσοι έχουν χρέη μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ.

Η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, που δίνουμε μόνιμα κάθε χρόνο, πηγαίνει στα 300 ευρώ, ενώ διευρύνεται η περίμετρος καλύπτοντας, πλέον, 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η επιστροφή του ενός ενοικίου θα δοθεί σε ακόμα περισσότερους δικαιούχους. Φτάνουμε, δηλαδή, το 1 εκατ. ενοικιαστές και «αγγίζουμε» το 86% των ενοικιαστών που θα παίρνει, ετησίως, ένα ενοίκιο πίσω.

Επεκτείνεται η επιδότηση diesel στα 20 λεπτά στην αντλία και για τον μήνα Μάιο.

Όπως και η επιδότηση λιπασμάτων για τους αγρότες, με το 15% της αξίας των τιμολογίων. Αυτό αφορά περίπου 250.000 αγρότες.

Στη χώρα του «δώστα όλα», του «λεφτά υπάρχουν», των «λεφτόδεντρων» νομίζω έχετε βαρεθεί να ακούτε να σας τάζουν πολλά και διάφορα.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού διορθώνει τα λάθη της, μεγαλώνει την πίτα και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα επιστρέφει πίσω στην κοινωνία.

Έπεται και συνέχεια».

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