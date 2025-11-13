Η ELPEDISON έγινε «Enerwave» - Το «κύμα» για κατάκτηση μεριδίων σε αγορά και παραγωγή

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY προσβλέπει στην μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρίες. Ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η Enerwave, που θα είναι πλέον η νέα εταιρική ταυτότητα της ELPEDISON μετά από την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

«Το όνομα Enerwaveόνομα Enerwave συμβολίζει τα κύματα ενέργειας που θα παραδώσουμε στους πελάτες μας με μεγάλο σεβασμό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Είναι ένα όνομα που θα συμβολίσει την καινούργια μέρα στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου του Ομίλου» σημείωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης κατά την ανακοίνωση του νέου ονόματος της εταιρείας.

Η εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν το νέο όνομα, η εταιρική ταυτότητα, αλλά και το όραμα της νέας εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, καθώς και συνεργατών και στελεχών της HELLENiQ ENERGY.

"Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave, ως πλήρες μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς Ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, στοχεύει να καταστεί μια από της κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου" αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή της θέση στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Αντίστοιχα, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave κ. Γιώργος Μίχος, τόνισε ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εκτενής παρουσίαση για την πορεία της ΕLPEDISOΝ μέχρι σήμερα, καθώς και για τη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY στην μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρίες. Ειδική αναφορά υπήρξε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας τα τελευταία χρόνια και στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού Vision 2025, που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα και στην αγορά αλλά και για τους μετόχους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισης, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με την δημιουργία της, κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας, VISION 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρίας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως ακριβώς πετύχαμε, μέσα από σταθερές αξίες και πολλή δουλειά, να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και η Enerwave προχωρά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού για να γίνει ο νέος, ισχυρός μας πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.»

Τα μερίδια

Με βάση, όσα αναφέρθηκαν, από τον Ανδρέα Σιάμισιη οι στόχοι της νέας εταιρείας περιλαμβάνουν διπλασιασμό σε όλα τα βασικά μεγέθη με στην εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ, στα μερίδια αγοράς σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας με την Ρουμανία να ξεχωρίζει στις πρώτες επιλογές.

Οι επενδύσεις

Συγκεκριμένα στόχος είναι, με δεδομένη τη στρατηγική καθετοποίησης, η εγκατεστημένη ισχύς στον τομέα των ΑΠΕ να ξεπεράσει τα 2,5 GW, στον τομέα της αποθήκευσης ο πήχης είναι άμεσα για με τα 150 MW και παραγωγή 400 MWh στον χρόνο που έρχεται, ενώ μέχρι το τέλος 2027 πρόθεση είναι η αποθήκευση να φτάσει στα 1000 ΜWh.

Το φυσικό αέριο

Παράλληλα, όπως ανέφεραν τόσο ο κ. Σιάμισιης, όσο και ο κ. Αλεξόπουλος το ενεργειακό σύστημα θα πρέπει για καιρό ακόμη να βασίζεται σε ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου. Επίσης, κατά την παρουσίαση του νέου ονόματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, αναφέρθηκε στην γεωπολιτική συγκυρία και τόνισε, ότι δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο πεδίο ευκαιριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η HΕ βλέπει αλλιώς το έργο του FSRU στη Θεσσαλονίκη — μια μονάδα υποδοχής, υγροποίησης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και θα προσφέρει δυνατότητες διασυνοριακής εμπορίας. Το έργο, όπως είπε, που είχε προσωρινά «παγώσει», επανέρχεται τώρα με νέα δυναμική, ενταγμένο στη λογική του Κάθετου Διαδρόμου, ανοίγοντας για πρώτη φορά τον δρόμο και για εξαγωγές φυσικού αερίου από ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει όμως ειλλημμένη απόφαση, απλά το project επανεξετάζεται.

Παράλληλα η εταιρεία, πέρα από τον εκσυγχρονισμό της μονάδας της Θίσβης εξετάζει κι ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στην ίδια περιοχή.

Σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες η HELLENiQ ENERGY (ΗΕ) αναμένει τις εξελίξεις, κρατώντας το θέμα “χαμηλά”, ωστόσο με ισχυρές συμμαχίες με Chevron - ExxonMobil προσβλέπει στην επόμενη μέρα. Ο, δε, αποφάσεις για επενδύσεις ή πώληση δικαιωμάτων θα ληφθούν όταν υπάρχουν ασφαλή δεδομένα.

Να σημειωθεί ότι στην εδκήλωση παραβρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Νίκος Ταγαράς Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ και η Αλεξάνδρα Σδούκου εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ και πρώην ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Ο Κ. Χατζηδάκης

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε το θετικό αποτύπωμα του Ομίλου HΕ στην Ελληνική οικονομία με την σχετική συνεισφορά να εκτιμάται στο 1,02% του ΑΕΠ, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας και μάλιστα προοδευτικά καλές θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, όπως τόνισε, η HΕ αποτελεί μέρος συμφωνιών με ισχυρό γεωπολιτικό βάρος και διάσταση όπως συνέβη με το deal με Exxon Mobil-Energean-HΕ που θα ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον θαλάσσιο ελληνικό χώρο μετά από 4 δεκαετίες.