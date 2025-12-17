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Σημαντική βράβευση απέσπασε η ελίν στα Bravo Sustainability Dialogue &amp; Awards 2025
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:47 - 17 Δεκ 2025

Σημαντική βράβευση απέσπασε η ελίν στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ελίν τιμήθηκε για μια ακόμα φορά στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, αποσπώντας βράβευση για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης ESG για το έτος 2024 του Ομίλου, στην κατηγορία «Sustainability Reporting – Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας & Διαφάνειας», και συγκεκριμένα στον Πυλώνα Διακυβέρνηση. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της ελίν για διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου στο τρίπτυχο του ESG.

Ειδικότερα, η Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2024 του Ομίλου ελίν παρουσιάζει με σαφήνεια και πληρότητα τις δράσεις, τις επιδόσεις και τη στρατηγική της Εταιρίας αναφορικά με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: «Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση», αντανακλώντας τη δέσμευση του Ομίλου για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος πιο βιώσιμου για όλους. Μέσα από μια οργανωμένη και σύγχρονη διαδικασία αποτύπωσης των δεδομένων, αναδεικνύονται οι υπεύθυνες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η ελίν σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, καθώς και ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός της αντίκτυπος.

Παράλληλα, ο εν λόγω απολογισμός ξεχωρίζει για την τεκμηρίωση, την ευθυγράμμισή του με τις διεθνείς προδιαγραφές ESG και την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που αυτοματοποίησαν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, καθιστώντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σαφή και ουσιαστική. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας, ώστε να ιεραρχηθούν τα πιο κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι ο Απολογισμός αποτυπώνει με ακρίβεια τόσο τις επιχειρηματικές προτεραιότητες όσο και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του Ομίλου, προσφέροντας στους κοινωνικούς εταίρους μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας και των δεσμεύσεων της ελίν.

Η υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη διάκριση αυτή, η οποία υπογραμμίζει τη σταθερή μας προσήλωση στη διαφάνεια, στη μετρήσιμη επίδοση και στην υπεύθυνη λειτουργία. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 αποτελεί για εμάς ένα εργαλείο ουσίας, ένα μέσο που μας επιτρέπει να αποτυπώνουμε ξεκάθαρα τις προτεραιότητες, τα αποτελέσματα και το αποτύπωμά μας στη κοινωνία και στο περιβάλλον. Συνεχίζουμε σταθερά να εξελισσόμαστε, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελίν».

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