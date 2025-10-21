Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανεβαίνει μια διαφορετική “Στρίγγλα” – που αντιστέκεται

Ποια είναι τελικά η “Στρίγγλα”; Ο Δημήτρης Λιόλιος και η Αναστασία Χατζάρα υπογράφουν μια σύγχρονη ανάγνωση του κλασικού σαιξπηρικού έργου, που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής παράστασης, κάνοντας τον θεατή “μάρτυρα” σε ένα παιχνίδι εξουσίας που παραμένει φοβερά επίκαιρο.

Όταν ο Δημήτρης Λιόλιος είχε δει για πρώτη φορά το “Ημέρωμα της Στρίγγλας” του Σαίξπηρ είχε γοητευτεί, αλλά και αιφνιδιαστεί. “Δεν είναι τόσο στρίγγλα όσο λένε” είχε γράψει στις σημειώσεις του – και να, που οι σημειώσεις αυτές έφτασαν να παίρνουν ζωή την περασμένη θεατρική σεζόν, όταν ανέβασε με την Αναστασία Χατζάρα τη δική τους “Στρίγγλα”.

Χωρίς να “ακυρώνουν” το σαιξπηρικό έργο – σε μία εποχή που το cancel έχει γίνει συνήθεια – οι Δημήτρης Λιόλιος και Αναστασία Χατζάρα εμπνέονται από τα διαχρονικά ζητήματα που θέτει το έργο και υπογράφουν μια “Στρίγγλα” δυναμική, που ορθώνει ανάστημα και αντιστέκεται, κόντρα στα κουτάκια και τις ταμπέλες που προσπαθούν να τις φορέσουν, κόντρα στη ψυχολογική βία.

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