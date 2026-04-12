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Artemis II: Mission accomplished… και το ταξίδι μόλις ξεκινά
Magazino
14:00 - 12 Απρ 2026

Artemis II: Mission accomplished… και το ταξίδι μόλις ξεκινά

Reporter.gr Newsroom
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Το διαστημόπλοιο Orion της αποστολής Artemis II προσαθαλασσώθηκε την  Παρασκευή (10/4), λίγο μετά τις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρώτο μας ταξίδι στη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα, με όλα να εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Αν και αυτό σηματοδοτεί το τέλος της αποστολής Artemis II, το πρόγραμμα Artemis συνεχίζεται. Δείτε τι μας περιμένει καθώς εντείνουμε την εξερεύνηση του μοναδικού φυσικού δορυφόρου της Γης.

Τα καλά νέα είναι ότι η Artemis III έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για εκτόξευση στα μέσα του 2027. Τα λιγότερο καλά είναι ότι το αρχικό σχέδιο για επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης —για πρώτη φορά από το Apollo 17 το 1972— έχει εγκαταλειφθεί. Αντί αυτού, η Artemis III θα μοιάζει περισσότερο με την αποστολή Apollo 9 του 1969, όταν οι αστροναύτες δοκίμασαν τις διαδικασίες σύνδεσης (docking) και τα συστήματα μεταξύ του θαλαμικού σκάφους και της σεληνακάτου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Nautil.us, οι αστροναύτες της Artemis III θα εισέλθουν σε χαμηλή γήινη τροχιά και θα εξασκηθούν στη σύνδεση με ένα Σύστημα Προσελήνωσης Ανθρώπων (Human Landing System – HLS), το οποίο σε μελλοντική αποστολή θα μεταφέρει αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια της Σελήνης και πίσω στο Orion. Το ποιο σύστημα θα επιλεγεί —το Starship HLS της SpaceX του Έλον Μασκ ή το Blue Moon Mark 2 της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος— παραμένει ανοιχτό. Μάλιστα, η NASA δεν αποκλείει να δοκιμαστούν και τα δύο κατά τη διάρκεια της Artemis III, οπότε ίσως δούμε τον ανταγωνισμό να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια ακολουθεί η Artemis IV. Προγραμματισμένη για τις αρχές του 2028, η αποστολή αυτή θα φέρει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης γυναίκας που θα πατήσει το σεληνιακό έδαφος. Η αποστολή θα ξεκινήσει με την εκτόξευση του συστήματος προσελήνωσης σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, και θα ακολουθήσει το Orion με πλήρωμα τεσσάρων αστροναυτών. Όταν φτάσουν, τα δύο σκάφη θα συνδεθούν και δύο αστροναύτες θα μεταφερθούν στο HLS για να κατέβουν στην επιφάνεια. Εκεί θα πραγματοποιήσουν επιστημονικά πειράματα και θα εξερευνήσουν μια εντελώς νέα περιοχή της Σελήνης.

Πού θα κατευθυνθούν; Προς το παρόν, το σχέδιο είναι να εξερευνηθεί ο νότιος πόλος της Σελήνης, εν μέρει επειδή υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία πάγου. «Ο νότιος πόλος της Σελήνης είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εκεί όπου προσεληνωθήκαμε κατά τις αποστολές Apollo», δήλωσε το 2024 η επικεφαλής σεληνιακής επιστήμης της Artemis, Σάρα Νόμπλ. «Προσφέρει πρόσβαση σε από τα αρχαιότερα εδάφη της Σελήνης, καθώς και σε σκοτεινές, παγωμένες περιοχές που μπορεί να περιέχουν νερό και άλλες ενώσεις». Το ακριβές σημείο προσελήνωσης δεν έχει ακόμη επιλεγεί, αλλά υπάρχουν εννέα υποψήφιες τοποθεσίες.

Αφού επιστρέψουμε στη Σελήνη, προγραμματίζεται νέα αποστολή αργότερα μέσα στο 2028 με την Artemis V. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, το σχέδιο είναι να ξεκινήσει η κατασκευή μιας βάσης στη Σελήνη — και παράλληλα να χρησιμοποιηθεί ένα νέο Σεληνιακό Όχημα Εδάφους (Lunar Terrain Vehicle), μια εξελιγμένη εκδοχή του σεληνιακού οχήματος που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην Apollo 15.

Μετά την Artemis V, η NASA σκοπεύει να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας πιο μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη μετάβαση από «εξειδικευμένες, σπάνιες αποστολές» σε μια «επαναλαμβανόμενη, αρθρωτή προσέγγιση», όπως δήλωσε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν. Με στόχο αποστολές κάθε έξι μήνες, εξοπλισμός όπως γεννήτριες ενέργειας, οχήματα και επιστημονικά όργανα θα αποστέλλονται στη Σελήνη, ακολουθούμενα από ημι-κατοικήσιμες εγκαταστάσεις στη δεύτερη φάση και πιο βαριές, μόνιμες κατασκευές στην τρίτη.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, που εξαρτάται από τη διεθνή συνεργασία, τη συνεχή χρηματοδότηση και τη συλλογική βούληση να συνεχιστεί η ανθρώπινη εξερεύνηση της Σελήνης. Όμως, αφού κάνουμε ξανά ένα μικρό βήμα, πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα ακόμη μεγάλο άλμα;

Τελευταία τροποποίηση στις 12/04/2026 - 16:31
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