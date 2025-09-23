Πέντε υποτροφίες 20.000 ευρώ από την PCT για φοιτητές Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πέντε υποτροφίες, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, προκηρύσσει η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.) για πρωτοετείς φοιτητές που αποφοίτησαν από τα δημόσια λύκεια Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές του 2025.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασίας της εταιρείας με την τοπική κοινωνία. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι «η έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς στα πρώτα ακαδημαϊκά της βήματα, με επιβράβευση της προσπάθειας και της αριστείας».

Κάθε μία από τις πέντε υποτροφίες θα ανέρχεται στις 4.000 ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με την περσινή χρονιά, όταν οι υποτροφίες ήταν ύψους 2.500 ευρώ. Το συνολικό κονδύλι του προγράμματος διπλασιάστηκε από 10.000 σε 20.000 ευρώ, γεγονός που δείχνει, όπως τονίζεται, τη βούληση της εταιρείας να ενισχύσει θεσμικά τη δράση.

Επέκταση και στον όμορο δήμο

Σημαντική καινοτομία του φετινού κύκλου είναι ότι οι υποτροφίες δεν αφορούν μόνο αποφοίτους λυκείων Περάματος, όπως πέρυσι, αλλά επεκτείνονται και στους μαθητές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται η βάση των δικαιούχων και εντάσσεται στο πρόγραμμα μια περιοχή που επίσης συνδέεται στενά με τη λιμενική δραστηριότητα και τα ναυτιλιακά επαγγέλματα.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει βάσει βαθμολογικών κριτηρίων στις Πανελλαδικές, αλλά και με συνυπολογισμό κοινωνικών παραμέτρων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές με τις υψηλότερες επιδόσεις και σε όσους αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της PCT, στη διεύθυνση www.pct.com.gr/el/scholarships . Στην πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί αναλυτικά οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η αξιολόγηση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο, ώστε τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν πριν από το τέλος του έτους και οι υπότροφοι να λάβουν εγκαίρως την οικονομική στήριξη για το πρώτο πανεπιστημιακό τους εξάμηνο.

Έμφαση στη σύνδεση με την κοινωνία

Η PCT, θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Ltd, λειτουργεί από το 2009 στο λιμάνι του Πειραιά και διαχειρίζεται τους προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ. Η δραστηριότητά της έχει αναδείξει τον Πειραιά σε έναν από τους μεγαλύτερους διαμετακομιστικούς κόμβους της Μεσογείου.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να διατηρεί στενή σχέση με τις τοπικές κοινωνίες του Περάματος και του Κερατσινίου, που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις της και αποτελούν περιοχές με έντονο βιομηχανικό και ναυπηγικό παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα υποτροφιών θεωρείται μια έμπρακτη κίνηση κοινωνικής ευθύνης, με στόχο να προσφέρει κίνητρο σε μαθητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και να δώσει ένα οικονομικό «ανάσα» στις οικογένειες.

Κατά τον πρώτο κύκλο, το 2024, δόθηκαν τέσσερις υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές του Περάματος. Οι υπότροφοι είχαν επιλέξει σχολές υψηλής ζήτησης, όπως Πολυτεχνικές και Ιατρικές, με την οικονομική ενίσχυση να τους βοηθά να καλύψουν τα έξοδα μετεγκατάστασης και πρώτων σπουδών.

Η θετική ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και οι δεκάδες αιτήσεις που είχαν κατατεθεί αποτέλεσαν, σύμφωνα με στελέχη της PCT, τον βασικό λόγο για τον διπλασιασμό του προγράμματος φέτος.