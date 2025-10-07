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Η ισορροπία μεταξύ τοπικών κοινωνιών και κρουαζιέρας στο επίκεντρο της 67ης Γενικής Συνέλευσης MedCruise στη Σιμπένικ
Ναυτιλία
19:08 - 07 Οκτ 2025

Η ισορροπία μεταξύ τοπικών κοινωνιών και κρουαζιέρας στο επίκεντρο της 67ης Γενικής Συνέλευσης MedCruise στη Σιμπένικ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Το πώς οι λιμένες μπορούν να ισορροπήσουν την ανάπτυξη με την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών αποτέλεσε το βασικό θέμα της 67ης Γενικής Συνέλευσης της MedCruise, που πραγματοποιήθηκε στη Σιμπένικ της Κροατίας μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Η βιωσιμότητα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη διασπορά των ωφελειών σε μεγαλύτερο εύρος τοπικών κοινωνιών.

Εξίσου σημαντική ήταν η ενότητα για τις τοπικές οικονομικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας, με έμφαση στην ανάγκη σαφέστερης αποτύπωσης και ανάδειξης της συμβολής της σε θέσεις εργασίας, τουριστικά έσοδα και επενδύσεις. Παράλληλα, η ψηφιακή μετάβαση παρουσιάστηκε ως αναπόφευκτη προτεραιότητα, τόσο για τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών μέσω νέων τεχνολογιών όσο και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων από λιμένες και εταιρείες.

Η συνέλευση συγκέντρωσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από 20 χώρες, 28 ανώτερα στελέχη από 24 εταιρείες κρουαζιέρας και κατέγραψε ρεκόρ 500 B2B συναντήσεων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της MedCruise ως του μεγαλύτερου δικτύου λιμένων κρουαζιέρας διεθνώς. Η Λιμενική Αρχή Σιμπένικ και το Συνεδριακό Κέντρο Amadria Park φιλοξένησαν τις εργασίες, που διήρκεσαν τέσσερις ημέρες.

«Η ιστορική συμμετοχή και ο αριθμός-ρεκόρ των Β2Β συναντήσεων στη Σιμπένικ επιβεβαιώνουν τη δύναμη της Γενικής Συνέλευσης ως πεδίο ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας», δήλωσε η Πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, ευχαριστώντας τους συνδιοργανωτές και τους θεσμικούς υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά συζητήσεων για καίρια ζητήματα του κλάδου. Η εναρκτήρια συνεδρία αφιερώθηκε στη περιφερειακή συνεργασία, με τους ομιλητές να επισημαίνουν ότι μόνο μέσα από κοινές δράσεις μπορεί η κρουαζιέρα να προσαρμοστεί σε ρυθμιστικές αλλαγές και νέες απαιτήσεις υποδομών.

Σε ειδικό εργαστήριο για την επικοινωνία και τα social media παρουσιάστηκαν πρακτικά εργαλεία για αυθεντική προβολή προορισμών, ενώ η συμμετοχή της FRONTEX έδωσε εικόνα για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ETIAS και τις επιπτώσεις του στις μετακινήσεις επιβατών.

Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο πώς οι πόλεις-λιμένες μπορούν να συνδυάσουν επενδύσεις με την προστασία της καθημερινότητας των κατοίκων, αλλά και στο πώς η επέκταση της περιόδου κρουαζιέρας μπορεί να συμβάλει σε πιο ισορροπημένη τοπική ανάπτυξη.

Το πάνελ για τον τοπικό οικονομικό αντίκτυπο υπογράμμισε τη σημασία των στοιχείων: η κρουαζιέρα, ειπώθηκε, αποδίδει πολλαπλάσια οφέλη σε τουρισμό και θέσεις εργασίας, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται και να κοινοποιούνται αποτελεσματικά. Αντίστοιχα, η συζήτηση για την ψηφιακή μετάβαση ανέδειξε ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά προϋπόθεση για καλύτερη εμπειρία επιβατών και ομαλότερη λειτουργία λιμένων.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της αντιπροσωπείας του Λιμανιού του Παλέρμο, που θα φιλοξενήσει την 68η Γενική Συνέλευση της MedCruise τον Ιούνιο του 2026, δίνοντας έτσι τη σκυτάλη για τη συνέχεια της θεσμικής παρουσίας της Ένωσης.

Οι εργασίες συνοδεύτηκαν από εκδηλώσεις γνωριμίας με τον τόπο. Οι σύνεδροι περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη της Σιμπένικ με τα πλακόστρωτα στενά και τον Καθεδρικό του Αγίου Ιακώβου, μνημείο UNESCO. Ακολούθησαν εκδρομές στο Εθνικό Πάρκο Κρκα με τους καταρράκτες του, καθώς και θαλάσσιες διαδρομές στον κόλπο της Σιμπένικ με θέα τα ιστορικά οχυρά. Οι εμπειρίες αυτές έδωσαν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μεσογείου ως προορισμού που συνδυάζει ιστορία, φύση και φιλοξενία.

Η 67η Γενική Συνέλευση MedCruise ανέδειξε με σαφήνεια τις προτεραιότητες για τον κλάδο: βιωσιμότητα, ενίσχυση τοπικών οικονομιών και ψηφιακή αναβάθμιση. Μέσα από ρεκόρ συμμετοχής και εκατοντάδες επιχειρηματικές συναντήσεις, η Σιμπένικ έγινε σημείο συνάντησης για τη χάραξη της επόμενης ημέρας της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

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