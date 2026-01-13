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Μόνιμη κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες: Μήνες χαμένου χρόνου και εκατομμύρια δολάρια το κόστος για τις επιχειρήσεις
Ναυτιλία
19:20 - 13 Ιαν 2026

Μόνιμη κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες: Μήνες χαμένου χρόνου και εκατομμύρια δολάρια το κόστος για τις επιχειρήσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα λειτουργεί πλέον υπό διαρκή πίεση, με τις κρίσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες να αποτελούν πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Νέα έρευνα δείχνει ότι επιχειρήσεις, κυρίως στο Νότο, χάνουν κάθε χρόνο μήνες παραγωγικού χρόνου, σημαντικά έσοδα και, το πιο ανησυχητικό, την εμπιστοσύνη των πελατών τους, καθώς οι διακοπές στη ροή των logistics παύουν να είναι συγκυριακές και γίνονται δομικό πρόβλημα.

Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση “Without Logistics” της DP World, η οποία βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή 680 ανώτερων στελεχών logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, από οκτώ κλάδους και εννέα γεωγραφικές περιοχές. Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης αυτής λέει ότι οι κρίσεις είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν κατανέμονται ισότιμα.

Οι επιχειρήσεις στη Υποσαχάρια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (MENA) και στον Κόλπο (GCC) υφίστανται τις βαρύτερες απώλειες, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος και φήμη. Σύμφωνα με την έρευνα, στις περιοχές αυτές οι διαταραχές οδηγούν συστηματικά σε απώλεια άνω του ενός μήνα λειτουργικής δυναμικότητας κάθε χρόνο.

Ειδικότερα, το 83% των επιχειρήσεων στην Υποσαχάρια Αφρική, το 72% στη MENA και το 61% στον Κόλπο δηλώνουν ότι χάνουν πάνω από έναν μήνα λειτουργίας σε έτη με σοβαρές διαταραχές στα logistics. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα στη Βόρεια Αμερική (50%), στη Γερμανία (41%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (36%).

Ανάλογη είναι και η εικόνα στο οικονομικό σκέλος. Οι μεγαλύτερες χρηματικές απώλειες συγκεντρώνονται στις ίδιες γεωγραφικές ζώνες, με σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις στον Κόλπο (47%) και πάνω από τέσσερις στις δέκα στη MENA (43%) να αναφέρουν ετήσιο κόστος διαταραχών που ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια.

Ταυτόχρονα, οι περιοχές αυτές καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα παραπόνων πελατών, απώλειας συμβολαίων και ζημιάς στη φήμη, γεγονός που δείχνει ότι τα προβλήματα στα logistics πλήττουν πλέον άμεσα την εμπορική απόδοση των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση των επιπτώσεων ανά κλάδο. Το λιανεμπόριο, η υγεία και τα ευπαθή προϊόντα λειτουργούν υπό σχεδόν διαρκή αναταραχή, με τις επιχειρήσεις λιανικής και υγειονομικού υλικού να αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο περίπου 18.000 περιστατικά διαταραχών ετησίως.

Αντίθετα, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας καταγράφει λιγότερα περιστατικά, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Το μέσο κόστος ανά διαταραχή πλησιάζει το 1 εκατ. δολάρια, ενώ οι συνολικές ετήσιες απώλειες εκτιμώνται σε 13 δισ. δολάρια, με τον χρόνο αποκατάστασης να είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με άλλους κλάδους.

Η έρευνα καταλήγει ότι η ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία, αλλά από το εύρος και τη συνοχή των επενδύσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιχειρήσεις που ενισχύουν πολλαπλά σημεία των logistics –από τη μεταφορά πρώτων υλών και την εσωτερική διακίνηση, έως την αποθήκευση και τον ψηφιακό συντονισμό– εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερο κόστος διαταραχών.

Στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, εταιρείες που επενδύουν σε τέσσερις ή περισσότερους τομείς logistics καταγράφουν κόστος διαταραχών έως και 76% χαμηλότερο σε σχέση με όσες ακολουθούν περιορισμένη στρατηγική.

Οι επιπτώσεις στους πελάτες είναι πλέον σχεδόν καθολικές. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές και τους κλάδους, 80% έως 95% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι διαταραχές στα logistics οδηγούν σε αυξημένα παράπονα.

Ωστόσο, η μόνιμη ζημιά στη φήμη εμφανίζεται πιο έντονα σε συγκεκριμένες αγορές, όπως η Υποσαχάρια Αφρική και η Γαλλία, ενώ στη Βόρεια Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παράπονα αυξάνονται, αλλά η εικόνα των εταιρειών παραμένει πιο ανθεκτική.

Παρά το μέγεθος του προβλήματος, η έρευνα καταγράφει μια σπάνια σύγκλιση αντιλήψεων. Πάνω από 80% των στελεχών εκτιμούν ότι τα logistics θα αποκτήσουν πιο στρατηγικό ρόλο στα επόμενα χρόνια, ενώ σχεδόν 9 στους 10 συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις με ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες θα υπεραποδώσουν έναντι του ανταγωνισμού.

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