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Μουστακάτος (Εθνική): Οι τράπεζες πρέπει να επανεκτιμήσουν «το κόστος του κινδύνου» για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία
19:26 - 05 Μαρ 2026

Μουστακάτος (Εθνική): Οι τράπεζες πρέπει να επανεκτιμήσουν «το κόστος του κινδύνου» για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν ριζικά την εκτίμηση του κινδύνου για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, είπε Economist Shipping Summit την Πέμπτη (5/3) ο διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Θεοφάνης Μουστακάτος, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τον τραπεζικό τομέα. 

Όπως ανέφερε, «πριν από πέντε ημέρες η σκέψη ήταν διαφορετική». Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας, όπως εξήγησε, έχει ως βασικό στόχο να καλύπτει τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να καταστούν «μη ασφαλίσιμοι». Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες πρέπει να επανεκτιμήσουν «το κόστος του κινδύνου».

Ο κ. Μουστακάτος σημείωσε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι η επάρκεια ρευστότητας, αλλά το πώς ο πόλεμος μπορεί να επηρεάσει την τιμολόγηση του κινδύνου. Αναφερόμενος στην ενεργειακή διάσταση, είπε ότι «μιλάμε για πετρελαϊκή κρίση μετά το 1973», ενώ έθεσε το ερώτημα εάν θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης για άνθρακα και αν «επιστρέφει ο λιγνίτης». Τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη ναυτιλία για περισσότερα από 60 χρόνια και ότι σε δύσκολες περιόδους «επαφίεται στις τράπεζες να είναι μέρος του παιχνιδιού». Παράλληλα σημείωσε ότι «με πέντε ημέρες πολέμου αναγνωρίζουμε ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι συστημικός και πιστωτικός».

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