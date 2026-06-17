Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Η Celestyal σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ), πραγματοποίησε με επιτυχία την εκδήλωση «Υγιείς, Βιώσιμοι και… fun! – Ένα μεγάλο στοίχημα εν πλω», η οποία φιλοξενήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026 του Δήμου Πειραιά. Με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Isalos.net, η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ναυτιλίας,, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και δημοσιογράφους με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών γύρω από τη βιώσιμη φιλοξενία και την ποιότητα ζωής εν πλω.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση ήταν ο Νίκος Μαυρίκος, Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ, ο capt. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, η Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ελένη Ιακωβάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Ανδρέας Κοσσένας, Hotel Operations Manager της Celestyal, ο Βασίλειος Μάμαλης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Λιμένων (ΕΛΙΜΕ) και η Στέλλα Σούτσου, Director, Membership Development & Partner Relations, Διεθνής Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας, CLIA.

Ο capt. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί για εμάς μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά τρόπο λειτουργίας που διατρέχει ολόκληρη την εμπειρία που προσφέρουμε στους επιβάτες μας. Από την επιλογή των προμηθευτών και των πρώτων υλών μέχρι τη διαχείριση τροφίμων, την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών μας, επιδιώκουμε να δημιουργούμε αξία για τους επισκέπτες μας, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες. Η συνεργασία μας με τον ΠΣΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβεβαιώνει τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσης για τη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και βιώσιμου μέλλοντος για την κρουαζιέρα».

Ο Νίκος Μαυρίκος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, τόνισε: «Η ελληνική ναυτιλία διατηρεί διαχρονικά ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ η κρουαζιέρα και η ακτοπλοΐα καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον. Η συμβολή της κρουαζιέρας στην οικονομία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη των ελληνικών προμηθευτών και της εγχώριας παραγωγής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η Celestyal αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, ενώ η υποστήριξη που παρέχει στους συνεργάτες και προμηθευτές της είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Celestyal και τον cap. Γιώργο Κουμπενά για τη φιλοξενία της εκδήλωσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και τον άριστη συνεργασία. Η πρόοδος του κλάδου προϋποθέτει συνέργειες και κοινό όραμα και προς αυτή την κατεύθυνση η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την ΕΛΙΜΕ και τη CLIA ενισχύει τον διάλογο και τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και κρουαζιέρας.».

Η Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου CUL-MAR Skills, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα στη ναυτιλία συνδέεται άμεσα με τις καθημερινές πρακτικές που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής και εργασίας εν πλω. Η διατροφή, η υπεύθυνη διαχείριση πόρων, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελούν πλέον βασικές παραμέτρους για τη λειτουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Μέσα από τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με φορείς της αγοράς, όπως η Celestyal και ο ΠΣΕΠΕ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η έρευνα και η γνώση να δημιουργούν υλικό για εκπαίδευση και τη διαχείριση των εργαζομένων στα πλοία και στα γραφεία και ιδιαίτερα των νέων με ουσιαστικό αντίκτυπο για τη ναυτιλία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά».