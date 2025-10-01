Επένδυση €50 εκατ. από την Περιφέρεια Αττικής για εξοπλισμό Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας του Λεκανοπεδίου

Στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση αναβάθμισης και επέκτασης του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδες υγείας της Περιφέρειας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η πρόσκληση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, αφορά την 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και τα νοσοκομεία της Αττικής και προβλέπει την προμήθεια 314 σύγχρονων μηχανημάτων σε 27 μονάδες υγείας του Λεκανοπεδίου. Στόχος είναι η κάλυψη κρίσιμων αναγκών νοσηλείας, διάγνωσης και θεραπείας, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι, ψηφιακοί μαστογράφοι, στεφανιογράφοι, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, υπερηχοτομογράφοι, οδοντιατρικός εξοπλισμός, συστήματα αυτοματοποιημένης χημειοθεραπείας και εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίων.

Ο κατάλογος του εξοπλισμού καθορίστηκε έπειτα από διαβούλευση με τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ στην Αττική. Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι ταχεία και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Προτεραιότητα 4Α του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ειδικός στόχος 4.v «Αναβάθμιση κι επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης». Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 1,6 εκατ. χρήστες ετησίως μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών και της ενίσχυσης της δυναμικότητας των νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Επέλεξα να βρίσκομαι αυτοπροσώπως σήμερα εδώ, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και πολύ καλού φίλου, Νίκου Χαρδαλιά, για να δηλώσω τις θερμές ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τύχη αγαθή, η ζωή κάνει περίεργους κύκλους. Ήμουν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν κατά την προηγούμενη θητεία μου εγκρίθηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Αττικής και το τομεακό κομμάτι της υγείας. Τότε δεν γνώριζα ότι αυτά τα χρήματα θα έπεφταν σε τόσο άξια χέρια και θα φτάναμε στη σημερινή, ιδιαίτερα χαρμόσυνη ημέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει και είναι στη διαδικασία συμβασιοποίησης μιας πολύ μεγάλης αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλά καινούργια μηχανήματα στα νοσοκομεία μας. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετά περισσότερα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ενημερώσαμε σχετικά τον Περιφερειάρχη για αυτές τις πραγματικές ανάγκες μας – ανάγκες για ογκολογικούς ασθενείς, για μηχανήματα ακτινοθεραπευτικά, για τις μακρές αναμονές σε αξονικούς τομογράφους – που θα μπορούσαν επιβαρύνουν τη ζωή των ασθενών, αν δεν κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται την ώρα που πρέπει. Καθώς και για τις ανάγκες που υπάρχουν και για άλλα μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, αφού, ας μην ξεχνάμε, ότι τα χρόνια της κρίσης ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΕΣΥ έμεινε πολύ πίσω. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να περιμένει. Δεν μιλάμε απλώς για ένα έργο που κάνει τη ζωή των ασθενών ευκολότερη, μιλάμε για έργα που κυριολεκτικά θα σώσουν ζωές. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια ήταν υποδειγματική. Σήμερα είναι η έναρξη μιας διαδικασίας που έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών μηνών συλλογικής δουλειάς, προς όφελος των Ελλήνων ασθενών. Κοινός μας στόχος να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Καλωσορίζουμε τον Υπουργό και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, όχι μόνο για την Περιφέρειά μας, αλλά για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας της Αττικής. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027», των ευρωπαϊκών δηλαδή πόρων της Περιφέρειας, υπογράφουμε την πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης για 27 μονάδες υγείας στο Λεκανοπέδιο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει και από τα δύο μέρη – και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά τον Υπουργό, διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιοποίηση και καταγραφή αναγκών, ώστε να μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να είναι πραγματικά χρήσιμη στην εθνική προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ. Η πρόσκληση είναι συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ και μέσα από αυτή θα διαθέσουμε στην 1η και 2η ΥΠΕ – δηλαδή συνολικά σε 27 μονάδες υγείας, όπως προείπα – 314 σύγχρονα μέσα-εργαλεία, σύγχρονα είδη εξοπλισμού. Η προτεραιοποίηση έχει γίνει από τα ίδια τα νοσοκομεία και το επιστημονικό προσωπικό τους και αφορά, μεταξύ άλλων, στην προμήθεια αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, επιταχυντών, ογκολογικού και χειρουργικού εξοπλισμού, στεφανιογράφων κλπ. Με τη δράση αυτή, θέλω να πιστεύω ότι βάζουμε κι εμείς από την πλευρά μας ένα μικρό «λιθαράκι» στη μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας. Είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα, τα σύγχρονα αυτά εργαλεία θα βρίσκονται στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μας, σε όλους αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη σε κάθε μονάδα, σε κάθε γωνιά της Αττικής, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».