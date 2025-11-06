Μέχρι 11/11 οι επιδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βήμα-βήμα
Οικονομία
08:23 - 06 Νοε 2025

Μέχρι 11/11 οι επιδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βήμα-βήμα

Reporter.gr Newsroom
Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2025 στις 15:00, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα app.opske.gr για να συμμετάσχουν στη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους στις ξένες αγορές.

Η νέα δράση του ΕΣΠΑ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να αναβαθμίσουν την παραγωγική και τεχνολογική τους βάση, με επιδότηση που φτάνει έως και 200.000 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα και απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεταποίηση και σε συναφείς υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη (12μηνη) κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας όπως ορίζεται στο Παράρτημα II της προκήρυξης.
  • Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
  • Να λειτουργούν νόμιμα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014.

Η αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 75 βαθμούς κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, ενώ θα ακολουθήσει συγκριτική αξιολόγηση για την τελική έγκριση.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι για την ένταξη στην επιδότηση της επιχείρησης του από το εν λόγω πρόγραμμα ΕΣΠΑ πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Υποβάλλουν μία μόνο αίτηση ανά ΑΦΜ.
  • Δηλώσουν μία κατηγορία Περιφέρειας για υλοποίηση του σχεδίου.
  • Υλοποιήσουν το έργο στην έδρα ή/και στα υποκαταστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια.
  • Να προσκομίσουν αποδεικτικά εξασφάλισης Ίδιας Συμμετοχής τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
  • Να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης.

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ή η υλοποίηση του έργου σε κατοικία του δικαιούχου. Σε περίπτωση διαπίστωσης συστέγασης, η έγκριση θα ανακαλείται.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια εξοπλισμού για την παραγωγική δραστηριότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας ή την περιβαλλοντική προστασία.
  • Υπηρεσίες πιστοποίησης, τεχνογνωσίας, σχεδιασμού συσκευασίας και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Λογισμικό και ψηφιακά εργαλεία.
  • Δράσεις προβολής, προώθησης και συμμετοχής σε εκθέσεις εντός ή εκτός Ελλάδας.
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού και έμμεσες δαπάνες.

Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 18 μήνες από την οριστική έγκριση.

Ύψος επιδότησης και ποσοστά ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών.

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 50%, ανάλογα με την κατηγορία της Περιφέρειας.

Κατά την αίτηση, πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον 25% της ιδιωτικής συμμετοχής καλύπτεται με ίδια κεφάλαια.

Υποχρέωση αύξησης εξαγωγών

Σημαντική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να επιτύχει αύξηση των εξαγωγών της τουλάχιστον κατά 70% της δημόσιας δαπάνης που έλαβε, εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση του έργου, σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2024.

