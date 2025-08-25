Στη ΔΕΘ η επικοινωνιακή αιχμή της κυβέρνησης – Εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και... πολιτική αντιπαράθεση

Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η κυβέρνηση, καθώς κορυφώνονται οι διεργασίες για το «κλείδωμα» του τελικού πακέτου παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός. Στόχος είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ανακούφιση ευάλωτων ομάδων και η ενίσχυση της κυβερνητικής εικόνας, σε μία περίοδο με αυξημένες πολιτικές εντάσεις.

Η ρητορική των κυβερνητικών στελεχών επιβεβαιώνει την κατεύθυνση προς άμεσες φορολογικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες οικονομικές παρεμβάσεις. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε τη Δευτέρα (25/8) στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη μείωση φόρων, ενώ σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας στο OPEN ότι η Αντιπολίτευση «θα κλάψει» από τις εξαγγελίες που ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δείχνει να παρακολουθεί με σχετική ηρεμία τις φήμες περί πιθανής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλέσει εσωστρέφεια στον κεντροαριστερό χώρο. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αιχμές και οι επιθέσεις προς το πρόσωπό του, όποτε προκύπτει ευκαιρία, γεγονός που δείχνει ότι τον υπολογίζουν.

Το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ωστόσο παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη για άστοχη κριτική, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές για την εκτέλεση του προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πετύχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για υπερπλεονάσματα που έχουν προκύψει από τεχνικές όπως ο ετεροχρονισμός πληρωμών, η υποεκτέλεση δαπανών και η προείσπραξη εσόδων.

Παρά τις πιέσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, το οικονομικό επιτελείο δείχνει να κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, επιμένοντας στη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για τόσο μεγάλες παρεμβάσεις, με το βάρος να πέφτει σε μέτρα που θα στοχεύουν στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το πακέτο παρεμβάσεων που σχεδιάζεται υπολογίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά αιτήματα.

Τι προτείνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς

Την ίδια στιγμή, φορείς της αγοράς και της επιχειρηματικότητας καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις ενόψει της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη λήψης σταθερών, μακροπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση της φορολογίας, ενώ τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά ως εργαλείο κατά του πληθωρισμού. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, απέστειλε υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, ζητώντας στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιτάχυνση του παραγωγικού μετασχηματισμού και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ αναμένονται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς θα δώσουν το πολιτικό στίγμα του φθινοπώρου και θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο αποτίμησης του κυβερνητικού έργου στο πεδίο της οικονομίας.