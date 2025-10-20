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ΔΥΠΑ για ανεργία Σεπτεμβρίου: Μόνο το 24% των ανέργων επιδοτείται - Γυναίκες και ηλικίες 30-44 οι πιο ευάλωτες ομάδες
Εργασιακά
12:18 - 20 Οκτ 2025

ΔΥΠΑ για ανεργία Σεπτεμβρίου: Μόνο το 24% των ανέργων επιδοτείται - Γυναίκες και ηλικίες 30-44 οι πιο ευάλωτες ομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 720.039 άτομα. Από αυτά 410.662 (ποσοστό 57,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 309.377 (ποσοστό 43,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 233.813 άτομα (ποσοστό 32,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 486.226 άτομα (ποσοστό 67,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 217.125 άτομα (ποσοστό 30,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας(1) εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 337.650 άτομα (ποσοστό 46,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 252.014 άτομα (ποσοστό 35,0%) και 146.567 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων(2), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.667 άτομα, από τα οποία οι 165.916 (ποσοστό 96,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.398 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 120.269 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 137.177 (ποσοστό 79,9%) είναι κοινοί, 1.314 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 796 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 26.431 (ποσοστό 15,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 198 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

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