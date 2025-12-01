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Χρυσοχοΐδης: H συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αμοιβαία οφέλη
Πολιτική
18:32 - 01 Δεκ 2025

Χρυσοχοΐδης: H συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αμοιβαία οφέλη

Reporter.gr Newsroom
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Στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις ελληνικές αρχές αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον χαιρετισμό του στην Περιφερειακή Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην Αθήνα.

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναφέρεται ότι κ. Χρυσοχοΐδης είπε, «η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αμοιβαία οφέλη και, πάνω από όλα, συμβάλλει ουσιαστικά στον κοινό στόχο: την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και στην προστασία των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε.

Ο κ. Υπουργός έθεσε τις κοινές προτεραιότητες ανάμεσα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες, που είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως των οργανωμένων και των απατών σε όλες τους τις μορφές.«Η απάτη και η διαφθορά είναι τα κύρια στοιχεία που ενισχύουν το οργανωμένο έγκλημα και επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών με πολλούς τρόπους. Η κατάχρηση κοινοτικών πόρων δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο μόνο στην ΕΕ, αλλά και στους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία», κατέληξε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο, που διαδραματίζει για την Ε.Ε, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας θεσμός,ο οποίος, όπως είπε,μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να καταστεί σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία δράση στον τομέα της καταπολέμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας κρίσιμος θεσμός, καθώς το έγκλημα, η απάτη, η διαφθορά και η εκτροπή χρηματοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει όλο και περισσότερο διασυνοριακά και διεθνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά σημαντική την ενιαία δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της δίωξης. Αυτή η αναγκαιότητα δικαιώνεται καθημερινά στην πράξη, από όλους εσάς», ανέφερε σχετικά.

Τέλος, εξήρε τον ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μιας Υπηρεσίας, που, όπως είπε, κάνει υπερήφανη την Ελληνική Αστυνομία και το Κράτος. Συμπλήρωσε, δε, πως αποτελεί πρότυπο για την Αστυνομία που θέλουμε να έχουμε, «σύγχρονη, αποτελεσματική, έξυπνη και με τεκμηρίωση. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, με αστυνομικούς που είναι ταυτόχρονα και επιστήμονες. Εργαζόμαστε καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση, με απτό παράδειγμα τη μεταρρύθμιση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία ψηφίσαμε τον περασμένο Μάρτιο με έναν ιστορικό νόμο και ήδη εφαρμόζεται».

Στη γόνιμη συνεργασία που υπάρχει με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρθηκε, στον σύντομο χαιρετισμό του, και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Σημείωσε μάλιστα πως αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία στη μάχη κατά όλων των μορφών του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έφερε ως παράδειγμα αποτελεσματικών κοινών δράσεων, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αποδεικνύει με πολύ απτό τρόπο την αποφασιστικότητά μας να συνδράμουμε και να συνεργαστούμε χέρι-χέρι με όλες τις δικαστικές αρχές, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα», τόνισε. Πρόσθεσε, τέλος, πως, «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα το έργο όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών, όχι μόνο εντός της χώρας μας, αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε. Θα συνεχίσουμε την πολύ καλή και γόνιμη συνεργασία που έχουμε καθιερώσει μέχρι τώρα», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 18:40
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