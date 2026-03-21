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Θεοδωρικάκος: Βέβαιο ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας
Πολιτική
11:59 - 21 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Βέβαιο ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της με σχέδιο και ευθύνη για να στηρίξει την κοινωνία σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Επεξεργάζεται  εναλλακτικά σενάρια και είναι βέβαιο ότι θα παρθούν επιπρόσθετα μέτρα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega το Σάββατο (21/3).  

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη, επικίνδυνη και επώδυνη κρίση των τελευταίων ετών, με βαριές οικονομικές συνέπειες, αν παραταθεί, για την παγκόσμια οικονομία.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη, μιας και στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή έχουμε αντιπαράθεση στρατηγικού χαρακτήρα. Πρόκειται για περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή βασικές ενεργειακές πρώτες ύλες, ενώ αποτελεί ταυτοχρόνως σταυροδρόμι για μεταφορά προϊόντων από και προς την Ευρώπη για την Ασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και οπτικές γι’ αυτό και δεν δείχνει πάντοτε τα ίδια αντανακλαστικά που απαιτεί η αντιμετώπιση της κρίσης», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

O Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως ο πληθωριστικός κίνδυνος είναι ο ισχυρότερος, ο οποίος θα περάσει στην οικονομία και στις τσέπες των πολιτών και συνέχισε λέγοντας πως «με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του diesel, καθώς αφορά τα μεταφορικά μέσα των προϊόντων και αυτό θα επηρεάσει προφανώς το κόστος τους. Γι’ αυτό και είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν μέτρα πέρα από το πλαφόν, όμως πρέπει να συνυπολογιστεί η διάρκεια της κρίσης και ο ευρύτερος οικονομικός σχεδιασμός μας. Μοναδικός μας γνώμονας είναι η κοινωνία και η οικονομία και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, όπου υπήρξε συμφωνία, τονίζοντας πως «ήθελα πάση θυσία να υπάρξει λύση και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί με ενότητα και λογική. Στα βενζινάδικα, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που έχουν γίνει, υπάρχει πλήρης συμμόρφωση, με ελάχιστα πρόστιμα για μεγάλες παραβάσεις».

Για το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος σε σχέση με το 2025, o Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι «είναι ένα μέτρο ενάντια στην αισχροκέρδεια, είναι έκτακτο και το στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Δεν θέλουμε να παγιωθεί, γιατί η αγορά λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει ανταγωνισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Ζήτησε μάλιστα από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους παντού, σε όλη την αγορά, ώστε να προστατευτεί το καταναλωτικό κοινό από φαινόμενα αισχροκέρδειας και απηύθυνε κάλεσμα στην επιχειρηματικότητα «να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος σε αυτή την δύσκολη κατάσταση και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας».

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«Σκηνές απείρου κάλλους» στο Κοινοβούλιο

Ο κ. Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας την κατάσταση στο κοινοβούλιο είπε χαρακτηριστικά «ότι βλέπουμε σκηνές απείρου κάλλους που δεν είναι σοβαρές για το πολιτικό μας σύστημα», ενώ σε αντιδιαστολή «είδαμε ότι μαζί με την ΝΔ, την μεγάλη λαϊκή παράταξη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την ψήφιζε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έδειξε υπευθυνότητα σε αυτήν την συγκυρία».

Σε ερώτηση για τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, εξέφρασε την βεβαιότητα του ότι τα αποτελέσματα στις εκλογές θα είναι πολύ διαφορετικά απ’ αυτά που δείχνουν τώρα οι έρευνες, διότι «τότε τίθενται τα πραγματικά και σκληρά διλήμματα στους πολίτες. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και θα είναι αυτοδύναμη, με καθαρές και σαφές προτάσεις. Στην επόμενη βουλή θα μπουν κόμματα που έχουν μια πολιτική και ιστορική ταυτότητα», επεσήμανε.

Η δυναμική των νέων κομμάτων

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από τους κυρίους Σαμαρά, Τσίπρα και την κυρία Καρυστιανού, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ότι «είναι ένας άνθρωπος που είχε εργαστεί σκληρά για τη ΝΔ και την κυβέρνηση και κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη. Οι αιτιάσεις του δεν είναι αληθινές. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα με την πολιτική της. Θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος, διότι δεν υπάρχει χώρος. Έχει κάνει σκληρή κριτική και θα πρέπει να ξανασκεφτεί ορισμένα πράγματα, αλλά και το τί θα γράψει στο τέλος η ιστορία».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι θα κάνει νέο κόμμα και θα συσπειρώσει τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτό βέβαια αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, όμως θεωρώ ότι υπάρχει χώρος στην πολιτική ζωή του τόπου για τον κ. Τσίπρα».

Για την Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «είναι μια γυναίκα που την γνωρίσαμε μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό για έναν γονιό από το να χάσει το παιδί του, κέρδισε την αλληλεγγύη όλων των Ελλήνων, που θέλουμε να λάμψει η δικαιοσύνη και γιαυτό περιμένουμε το αποτέλεσμα της δίκης. Η δημιουργία κόμματος όμως είναι κάτι άλλο, όπως και η πολιτική ηγεσία. Δεν έχω δει σοβαρή και σαφή πολιτική προταση για το μέλλον της πατρίδας μας, γι’ αυτό και δεν θεωρώ ότι θα έχει προοπτική το εγχείρημά της».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «στρατηγική επιλογή της Ελλάδας είναι η ένταξή της στο δυτικό στρατόπεδο που για δεκαετίες ήταν η ισχυρή συνεργασία ΗΠΑ και Ευρώπης» και εκτίμησε ότι η «στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η σχέση συνεργασίας της Ευρώπης και των ΗΠΑ ώστε να αποτελέσει σημείο σταθερότητας και συνεργασίας στο παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

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