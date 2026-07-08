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Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές
Πολιτική
13:29 - 08 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Reporter.gr Newsroom
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Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των περιοδειών κλιμακίων του κόμματος σε δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτό το τριήμερο.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Καθημερινά, χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, που όφειλε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επιπέδου.

Το αποτέλεσμα; Αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά.

Για εμάς, προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Ιδιαίτερα σε μία εποχή μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβειας και δυσκολιών για τον ελληνικό λαό.

Γι' αυτό σήμερα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε πολλές δομές υγείας στο λεκανοπέδιο. Είχα την τύχη και την τιμή να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ και να μιλήσω με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση. Τα προβλήματα είναι πολλά: υποστελέχωση, οργανόγραμμα, προμήθειες, ανανέωση του στόλου.

Τους ευχαριστώ, όχι μόνο για τον διάλογο που είχαμε, αλλά πάνω απ' όλα για τον καθημερινό τους αγώνα να στηρίξουν το σύστημα και τους πολίτες.

Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και έξι χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία είπε "όχι".

Μετά από μεγάλη πίεση, ήρθε αυτή η τροπολογία στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε. Όμως, η κυβέρνηση αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση έξι ολόκληρων ετών, έφτιαξε έναν μηχανισμό προπαγάνδας με fake news, ότι αυτό που ζητούσαμε, όταν το έφεραν στη Βουλή, δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα, αυτή η προπαγάνδα εκπορεύτηκε ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του υπουργού.

Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνι Γεωργιάδη. Γι' αυτό ζητώ την παραίτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για τη fake news στην ελληνική κοινωνία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας για εμάς είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει».

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης, ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας Γιώργος Φραγγίδης και μέλη της Γραμματείας του Τομέα.

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