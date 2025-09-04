Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι Έλληνες τη χρησιμοποιούν… ακόμη κι αν δεν την εμπιστεύονται – Τα νέα ευρήματα της Focus Bari

Τεχνητή Νοημοσύνη – Σκεπτικισμός μεν , χρήση δε: Η κοινωνική εικόνα της ΤΝ παραμένει ασαφής, ωστόσο 3 στους 5 Έλληνες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ.

ΤΝ & Καριέρα: Η υιοθέτηση της ΤΝ αυξάνεται και αναγνωρίζεται ως εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης, με το ChatGPT να κυριαρχεί. Παράλληλα, αρκετοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αντικατάσταση της εργασίας τους από την ΤΝ.

Voice AI = IVR ; Για τους περισσότερους Έλληνες, η πρώτη επαφή με το Voice AI γίνεται μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να το συγχέουν με τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα IVR .

Διχασμός στην τηλεφωνική συνομιλία με Voice AI : Το κοινό χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη (θετικοί – θετικοί υπό προϋποθέσεις – αρνητικοί) ως προς την άνεση επικοινωνίας με ένα Voice AI αντί ανθρώπου.

Αποδοχή από ανάγκη, όχι από επιθυμία: Οι πολίτες δηλώνουν πρόθυμοι να υιοθετήσουν το Voice AI εφόσον αποδειχθεί γρήγορο, ακριβές και κατανοητό. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί το «κλειδί» για την επιτυχία του.

Αναλυτικότερα, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει πώς το 58% των ελλήνων βλέπουν τα εργαλεία της ΤΝ ως μοχλό εξέλιξης.

Ωστόσο πιο σκεπτικοί είναι οι ερωτηθέντες της έρευνας για το πώς η ΤΝ επηρεάζει την εργασία, καθώς το 1 στους 2 εκφράζει ανησυχίες αντικατάστασής του.

Παρόλα αυτά, καταγράφεται η αυξανόμενη τάση χρήσης εργαλείων ΤΝ στην Ελλάδα, καθώς το 60% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα, με το ChatGPT να κυριαρχεί.