Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι Έλληνες τη χρησιμοποιούν… ακόμη κι αν δεν την εμπιστεύονται – Τα νέα ευρήματα της Focus Bari

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «AIVOLUTION», σε ειδική εκδήλωση για το Voice AI και τις εξελίξεις του που οργανώθηκε από την Yuboto και την Voice Logica στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στις 24 Ιουλίου, με τη συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα αποκαλύπτουν:
- Τεχνητή Νοημοσύνη – Σκεπτικισμός μεν, χρήση δε: Η κοινωνική εικόνα της ΤΝ παραμένει ασαφής, ωστόσο 3 στους 5 Έλληνες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ.
- ΤΝ & Καριέρα: Η υιοθέτηση της ΤΝ αυξάνεται και αναγνωρίζεται ως εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης, με το ChatGPT να κυριαρχεί. Παράλληλα, αρκετοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αντικατάσταση της εργασίας τους από την ΤΝ.
- VoiceAI= IVR; Για τους περισσότερους Έλληνες, η πρώτη επαφή με το VoiceAI γίνεται μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να το συγχέουν με τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα IVR.
- Διχασμός στην τηλεφωνική συνομιλία με VoiceAI: Το κοινό χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη (θετικοί – θετικοί υπό προϋποθέσεις – αρνητικοί) ως προς την άνεση επικοινωνίας με ένα VoiceAI αντί ανθρώπου.
- Αποδοχή από ανάγκη, όχι από επιθυμία: Οι πολίτες δηλώνουν πρόθυμοι να υιοθετήσουν το VoiceAI εφόσον αποδειχθεί γρήγορο, ακριβές και κατανοητό. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί το «κλειδί» για την επιτυχία του.
Αναλυτικότερα, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει πώς το 58% των ελλήνων βλέπουν τα εργαλεία της ΤΝ ως μοχλό εξέλιξης.
Ωστόσο πιο σκεπτικοί είναι οι ερωτηθέντες της έρευνας για το πώς η ΤΝ επηρεάζει την εργασία, καθώς το 1 στους 2 εκφράζει ανησυχίες αντικατάστασής του.
Παρόλα αυτά, καταγράφεται η αυξανόμενη τάση χρήσης εργαλείων ΤΝ στην Ελλάδα, καθώς το 60% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα, με το ChatGPT να κυριαρχεί.
Όταν τίθεται το ενδεχόμενο επικοινωνίας μέσω Voice AI, οι απόψεις του κοινού διχάζονται σε τρία ίσα μέρη. Αν και η υιοθέτηση της τεχνολογίας θεωρείται σχεδόν δεδομένη και αναγκαία, το «ανθρώπινο στοιχείο» συνεχίζει να αποτελεί βασικό ζητούμενο.
Voice AI: Μπερδεμένο με το παλιό IVR
Για πολλούς Έλληνες, η πρώτη επαφή με το Voice AI έχει γίνει μέσα από τηλεφωνικά κέντρα — γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση, καθώς αρκετοί το ταυτίζουν με τα παλαιότερα, αυτοματοποιημένα συστήματα IVR. Στο μέλλον, το Voice AI αναμένεται να επικρατήσει, αρκεί να προσφέρει ουσιαστική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
Το κοινό είναι θετικό στην εξυπηρέτηση μέσω Voice AI μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι γρήγορη, ακριβής και κατανοητή. Η αποτελεσματικότητα είναι το βασικό κριτήριο για τη μαζική αποδοχή του.