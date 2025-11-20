ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας στο 7,8% τον Οκτώβριο του 2025 - Μεγαλύτερα τα ποσοστά στις γυναίκες

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 6,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 768.001 άτομα, εκ των οποίων 53,5% (410.859 άτομα) παραμένουν άνεργοι για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Το υπόλοιπο 46,5% (357.142 άτομα) είναι εγγεγραμμένοι για λιγότερο από 12 μήνες.

Η κατανομή ανά φύλο δείχνει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 66,2% του συνόλου των ανέργων, δηλαδή 508.370 άτομα, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 άτομα (33,8%). Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, με 228.942 άτομα (29,8%), ενώ όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι άνεργοι με δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι περισσότεροι, φτάνοντας τα 366.855 άτομα (47,8%).

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 253.170 και 154.632 άτομα αντίστοιχα, καλύπτοντας συνολικά το 53,1% των εγγεγραμμένων.

Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, τον Οκτώβριο του 2025 ο αριθμός τους ανήλθε σε 131.994 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, αλλά ταυτόχρονα μείωση 23,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Από αυτούς, 117.350 άτομα (88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων, ενώ 14.644 άτομα (11,1%) προέρχονται από εποχικά επαγγέλματα του τουρισμού.

Η κατανομή των επιδοτούμενων κατά φύλο δείχνει 62,5% γυναίκες και 37,5% άνδρες, ενώ κατά κατηγορία, οι κοινοί άνεργοι είναι 105.960 άτομα (80,3%), οι οικοδόμοι 1.334 άτομα (1,0%), οι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων 14.644 άτομα (11,1%), οι λοιποί εποχικοί (αγροτικά) 1.401 άτομα (1,1%), οι εκπαιδευτικοί 8.602 άτομα (6,5%) και οι λοιποί 53 άτομα (0,0%).

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή βελτίωση σε ετήσια βάση, αλλά και μια μικρή μηνιαία αύξηση της ανεργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρατεταμένη ανεργία και στην υψηλή συμμετοχή γυναικών στον συνολικό πληθυσμό των ανέργων.