ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας στο 7,8% τον Οκτώβριο του 2025 - Μεγαλύτερα τα ποσοστά στις γυναίκες
Εργασιακά
14:37 - 20 Νοε 2025

ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας στο 7,8% τον Οκτώβριο του 2025 - Μεγαλύτερα τα ποσοστά στις γυναίκες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 6,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 768.001 άτομα, εκ των οποίων 53,5% (410.859 άτομα) παραμένουν άνεργοι για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Το υπόλοιπο 46,5% (357.142 άτομα) είναι εγγεγραμμένοι για λιγότερο από 12 μήνες.

Η κατανομή ανά φύλο δείχνει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 66,2% του συνόλου των ανέργων, δηλαδή 508.370 άτομα, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 άτομα (33,8%). Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, με 228.942 άτομα (29,8%), ενώ όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι άνεργοι με δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι περισσότεροι, φτάνοντας τα 366.855 άτομα (47,8%).

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 253.170 και 154.632 άτομα αντίστοιχα, καλύπτοντας συνολικά το 53,1% των εγγεγραμμένων.

Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, τον Οκτώβριο του 2025 ο αριθμός τους ανήλθε σε 131.994 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, αλλά ταυτόχρονα μείωση 23,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Από αυτούς, 117.350 άτομα (88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων, ενώ 14.644 άτομα (11,1%) προέρχονται από εποχικά επαγγέλματα του τουρισμού.

Η κατανομή των επιδοτούμενων κατά φύλο δείχνει 62,5% γυναίκες και 37,5% άνδρες, ενώ κατά κατηγορία, οι κοινοί άνεργοι είναι 105.960 άτομα (80,3%), οι οικοδόμοι 1.334 άτομα (1,0%), οι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων 14.644 άτομα (11,1%), οι λοιποί εποχικοί (αγροτικά) 1.401 άτομα (1,1%), οι εκπαιδευτικοί 8.602 άτομα (6,5%) και οι λοιποί 53 άτομα (0,0%).

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή βελτίωση σε ετήσια βάση, αλλά και μια μικρή μηνιαία αύξηση της ανεργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρατεταμένη ανεργία και στην υψηλή συμμετοχή γυναικών στον συνολικό πληθυσμό των ανέργων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 14:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε το κυρίως τμήμα του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών 2Africa
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ολοκληρώθηκε το κυρίως τμήμα του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών 2Africa

Μπρατάκος: Η δημοσιονομική πρόοδος είναι η βάση - Οι μεταρρυθμίσεις είναι το μέλλον
Οικονομία

Μπρατάκος: Η δημοσιονομική πρόοδος είναι η βάση - Οι μεταρρυθμίσεις είναι το μέλλον

Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
Εργασιακά

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

ΔΥΠΑ: Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΠΑ: Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ