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Κρίσιμη απόφαση στον ΟΜΕΔ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Efood
Εργασιακά
16:24 - 08 Ιαν 2026

Κρίσιμη απόφαση στον ΟΜΕΔ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Efood

Reporter.gr Newsroom
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Στις 19 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτητών του ΟΜΕΔ για το αν θα γίνει δεκτή η μονομερής προσφυγή του σωματείου εργαζομένων στην Efood, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διαμόρφωσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην Efood:

«Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διαιτησίας, μετά την ολοκλήρωση της μεσολάβησης, κατά την οποία η πρόταση του μεσολαβητή έγινε δεκτή από το σωματείο αλλά απορρίφθηκε από την εταιρεία. Το σωματείο έχει καταθέσει πλήρως τεκμηριωμένο υπόμνημα, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι θεσμικές προϋποθέσεις για την προσφυγή στη διαιτησία.

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην Efood απασχολούμαστε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ταχυμεταφορές, με καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο στο ψηφιακό εμπόριο. Παράλληλα, επιτελούμε καθημερινά κρίσιμο κοινωνικό έργο, μεταφέροντας φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, εγκύους), υπό συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί στόχος κάλυψης τουλάχιστον 80%. Η υπόθεση της ΣΣΕ στην Efood αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία για το μέλλον της συλλογικής διαπραγμάτευσης στη χώρα.

Ο αγώνας μας δεν είναι απλώς οικονομικός. Είναι αγώνας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και δημοκρατία στην εργασία. Οι ΣΣΕ αποτελούν τον θεσμικό πυλώνα της δημοκρατίας στην εργασία και το βασικό εργαλείο για τη δίκαιη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε κλάδους με τόσο έντονη ανάπτυξη και κοινωνική σημασία.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τη βαρύτητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τον θεσμικό τους ρόλο».

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