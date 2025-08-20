ΧΑ: Αντίσταση η πρόσφατη τοπική κορυφή των 2135 μονάδων

Άνοδο κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2095,86 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227,1 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται συχνά από αρνητικό σε θετικό και τη μεταβλητότητα να φτάνει τις 25 μονάδες (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2089 μονάδες περί τις 12μμ, υψηλό στις 2105 μονάδες περί τις 16.30μμ). Στις δημοπρασίες διαμορφώθηκε το κλείσιμο με μικρά μόνο κέρδη καθώς η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής ενόψει της διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,426% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,12%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,01%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+1,85%), η Helleniq Energy (+2,21%), ο ΟΤΕ (+1,56%), η Cenergy (+1,26%), η ΕΛΧΑ (+0,95%), ο Aktor (+2,73%), η Metlen (+1,20%) αλλά και η Credia Bank (+3,70%), η Ντόπλερ (+9,35%), η Interwood (+14,8%) και ο Κέκροψ (+25%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,89%), η ΕΥΔΑΠ (-1,10%), το Jumbo (- 2,51%), το ΔΑΑ (-1,12%), η Optima (-2,30%) και η Aegean (-0,69%). Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η ασθενική ανοδική αντίδραση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας μη πετυχημένης προς το παρόν απόπειρας ανάκτησης του ορίου των 2111 μονάδων του ΓΔ. Πλησιέστερη στήριξη οι 2070 μονάδες και αντίσταση η πρόσφατη τοπική κορυφή των 2135 μονάδων, εν αναμονή βέβαια των εξελίξεων για την Ουκρανία και της συνόδου των Κεντρικών Τραπεζιτών στο Jackson Hole.