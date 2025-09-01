Γλυκόπικρος Αύγουστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πού «παίζεται» η επόμενη κίνηση του ΓΔ

Γλυκόπικρη η γεύση που άφησε ο χρηματιστηριακός Αύγουστος, με πολλές θετικές και κάποιες αρνητικές εξελίξεις σε ένα μήνα που σε καμία περίπτωση δεν έμοιαζε με καλοκαιρινό.

Στα θετικά του μήνα συγκαταλέγουμε πρώτα από όλα ότι κατεγράφη νέο ιστορικό ρεκόρ με τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα με τον ΓΔ στο +1,4% και μάλιστα με τον τζίρο στο υψηλότερο μέσο όρο της χρονιάς (250 εκ. €).

Στα σημαντικά του μήνα η μεγάλη εξωστρέφεια σε πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις του ΧΑ, με την Metlen να ξεκινάει διαπραγμάτευση στο Λονδίνο - και μάλιστα με πιθανή εισαγωγή άμεσα στον FTSE100, το Euronext να υποβάλλει επίσημη πρόταση εξαγοράς για την ΕΧΑΕ, την Unicredit να ανεβάζει την συμμετοχή της στην ΑΛΦΑ στο 26% - με προοπτική στο 30% - και την ΛΑΜΔΑ να ανακοινώνει πολύ σημαντική συμφωνία με το ION Group συνολικής αξίας 450 εκ €.

Παράλληλα οι ειδήσεις από το μακροοικονομικό αλλά και μικροοικονομικό περιβάλλον παρέμειναν σε θετικό πρόσημο, με τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού (πρωτογενή και μη) να χτυπάνε all time high και τα τουριστικά έσοδα - παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις - να δείχνουν τουλάχιστον παρόμοια με τα περυσινά.

Τέλος τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου - χωρίς να έχουμε το σύνολο των εισηγμένων στο δείγμα - επιβεβαιώνουν τα υψηλά μεγέθη του 2024 με ελάχιστες εξαιρέσεις (διυλιστήρια κα).

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην εξαιρετική υπεραπόδοση του ΓΔ ο οποίος κατά την διάρκεια του μήνα έφτασε έως τις 2135 μονάδες με απόδοση μήνα στο +7% και έτους στο +44% πριν να αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση η οποία και πλήγωσε την επενδυτική ψυχολογία , με κλείσιμο του ΓΔ στις 2021 μονάδες με την εβδομαδιαία πτώση ( -3,9%) να προβληματίζει.

Αφορμή του γυρίσματος των τιμών και της ψυχολογίας οι - εύλογες - ανησυχίες για τις επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και συνολικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα με πρώτα «θύματα» των εξελίξεων τον τραπεζικό αλλά και τον ασφαλιστικό κλάδο σε Γαλλία και Γερμανία κυρίως λόγω των επιπτώσεων στις ομολογιακές αγορές.

Αν στα παραπάνω συμπεριλάβουμε τις - συνηθισμένες πλέον - αμφίδρομες ειδήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την πιθανότητα θετικής εξέλιξης να μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος ενώ παράλληλα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετακύλησης της αρνητικής διευθέτησης σε αμιγώς οικονομικά θέματα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (εμπορικά, δασμοί, κ.ά.).

Από όλα αυτά γίνεται σαφές ότι στο επόμενο δίμηνο - που και ιστορικά είναι δύσκολο - μπορεί να βιώσουμε έντονες καταστάσεις με υψηλή μεταβλητότητα και καλό θα είναι οι επενδυτές να είναι προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν.

Σε επίπεδο ΓΔ τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε είναι οι 1940 μονάδες στην περίπτωση σοβαρής υποχώρησης της αγοράς, οι 2030 μονάδες (pivot points) και οι 2120 μονάδες ως σημαντική αντίσταση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης