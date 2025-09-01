ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γλυκόπικρος Αύγουστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πού «παίζεται» η επόμενη κίνηση του ΓΔ
Σχόλια Αγοράς
08:50 - 01 Σεπ 2025

Γλυκόπικρος Αύγουστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πού «παίζεται» η επόμενη κίνηση του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γλυκόπικρη η γεύση που άφησε ο χρηματιστηριακός Αύγουστος, με πολλές θετικές  και κάποιες αρνητικές εξελίξεις σε ένα μήνα που σε καμία περίπτωση δεν έμοιαζε με καλοκαιρινό. 

Στα θετικά του μήνα συγκαταλέγουμε πρώτα από όλα ότι κατεγράφη νέο ιστορικό ρεκόρ με τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα με τον ΓΔ στο +1,4% και μάλιστα με τον τζίρο στο υψηλότερο μέσο όρο της χρονιάς (250 εκ. €).

Στα σημαντικά του μήνα η μεγάλη εξωστρέφεια σε πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις του ΧΑ, με την Metlen να ξεκινάει διαπραγμάτευση στο Λονδίνο - και μάλιστα με πιθανή εισαγωγή άμεσα στον FTSE100, το Euronext να υποβάλλει επίσημη πρόταση εξαγοράς για την ΕΧΑΕ, την Unicredit να ανεβάζει την συμμετοχή της στην ΑΛΦΑ στο 26% - με προοπτική στο 30% - και την ΛΑΜΔΑ να ανακοινώνει πολύ σημαντική συμφωνία με το ION Group συνολικής αξίας 450 εκ €.

Παράλληλα οι ειδήσεις από το μακροοικονομικό αλλά και μικροοικονομικό περιβάλλον παρέμειναν σε θετικό πρόσημο, με τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού (πρωτογενή και μη) να χτυπάνε all time high και τα τουριστικά έσοδα - παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις - να δείχνουν τουλάχιστον παρόμοια με τα περυσινά.

Τέλος τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου - χωρίς να έχουμε το σύνολο των εισηγμένων στο δείγμα - επιβεβαιώνουν τα υψηλά μεγέθη του 2024 με ελάχιστες εξαιρέσεις (διυλιστήρια κα).

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην εξαιρετική υπεραπόδοση του ΓΔ ο οποίος κατά την διάρκεια του μήνα έφτασε έως τις 2135 μονάδες με απόδοση μήνα στο +7% και έτους στο +44% πριν να αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση η οποία και πλήγωσε την επενδυτική ψυχολογία , με κλείσιμο του ΓΔ στις 2021 μονάδες με την εβδομαδιαία πτώση ( -3,9%) να προβληματίζει.

Αφορμή του γυρίσματος των τιμών και της ψυχολογίας οι - εύλογες - ανησυχίες για τις επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και συνολικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα με πρώτα «θύματα» των εξελίξεων τον τραπεζικό αλλά και τον ασφαλιστικό κλάδο σε Γαλλία και Γερμανία κυρίως λόγω των επιπτώσεων στις ομολογιακές αγορές.

Αν στα παραπάνω συμπεριλάβουμε τις - συνηθισμένες πλέον - αμφίδρομες ειδήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την πιθανότητα θετικής εξέλιξης να μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος ενώ παράλληλα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετακύλησης της αρνητικής διευθέτησης σε αμιγώς οικονομικά θέματα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (εμπορικά, δασμοί, κ.ά.).

Από όλα αυτά γίνεται σαφές ότι στο επόμενο δίμηνο - που και ιστορικά είναι δύσκολο - μπορεί να βιώσουμε έντονες καταστάσεις με υψηλή μεταβλητότητα και καλό θα είναι οι επενδυτές να είναι προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν.

Σε επίπεδο ΓΔ τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε είναι οι 1940 μονάδες στην περίπτωση σοβαρής υποχώρησης της αγοράς, οι 2030 μονάδες (pivot points) και οι 2120 μονάδες ως σημαντική αντίσταση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 09:39
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:11

Ακυρώθηκε η συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, θολώνοντας τις προοπτικές για μια διαρκή εκεχειρία

Περιβάλλον
19/06/2026 - 10:04

Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Πολιτική
19/06/2026 - 09:55

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 09:43

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:04

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Υγεία
18/06/2026 - 22:00

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:56

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Πολιτική
18/06/2026 - 21:32

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:19

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:04

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ