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Χρηματιστήριο: Το σημείο εκκίνησης του 2026 και οι παράγοντες που καθορίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις
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08:00 - 22 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Το σημείο εκκίνησης του 2026 και οι παράγοντες που καθορίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει άλλη μια εξαιρετική – χρηματιστηριακά -  χρονιά, με μόλις πέντε συνεδριάσεις να υπολείπονται για το κλείσιμο του έτους, είναι σημαντικό να καταγράψουμε κάποιες εκτιμήσεις και ζητούμενα που θα μας απασχολήσουν το νέο έτος και σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν και τις επενδυτικές μας αποφάσεις.

Διεθνές περιβάλλον

  • Σε γενικότερο επίπεδο υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις μπροστά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε τομείς πολιτικής (κυβερνησιμότητα σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κα), γεωπολιτικής (συρράξεις Ουκρανίας Ρωσίας ), στρατηγικής (που αναμορφώνονται συνεχώς εξαιτίας των πολιτικών Τραμπ) και προφανώς οικονομίας (με πολλές διαφορετικές ταχύτητες σε ανάπτυξη, ΑΕΠ, ελλείμματα, χρέη και δημοσιονομικές δαπάνες).
  • Στην Ευρώπη – και εν αναμονή των όποιων εξελίξεων στο θέμα της πιθανής εκεχειρίας στην Ουκρανία – το view για τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι μια μεγάλη στροφή στις αμυντικές δαπάνες (τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και ως % του ΑΕΠ) των χωρών μελών της ΕΕ χωρίς τα συγκεκριμένα ποσά να λογίζονται στα ελλείμματα και στις υποχρεώσεις των χωρών.
  • Διαφαίνεται σε μεγάλο εύρος χωρών να υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια για τις πολιτικές που ακολουθούνται με το εκλογικό σώμα να κλίνει δεξιότερα ζητώντας κρατικές παρεμβάσεις (επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις/προστασία) και εντονότερη μεταναστευτική πολιτική.
  • Η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές, με την ΕΚΤ ουσιαστικά να έχει ολοκληρώσει το τρέχων πρόγραμμα μειώσεων επιτοκίων του ευρώ , ενώ η Fed (αλλά και η ΒοΕ) βρίσκεται σε φάση μειώσεων επιτοκίων κάτι που λογικά θα επικρατήσει και μέσα στο 2026.
  • Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην ΕΕ κυμαίνεται από 1%-1,2% για το 2026 ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το 2025.
  • Οι εκθέσεις / συστάσεις ξένων οίκων για τις διεθνείς οικονομίες και τα χρηματιστήρια διίστανται από bullish όπως της JP Morgan για την Ευρώπη, θετική της UBS για κυκλικές μετοχές στην Ευρώπη (και τεχνολογικές στις ΗΠΑ) αλλά με αυξημένη μεταβλητότητα, ουδέτερη από την Unicredit που επίσης προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα και συστήνει περισσότερο υποδομές και κατασκευές στις ΗΠΑ παρά στην Ευρώπη, έως σχετικά επιφυλακτική όπως της BofA που συστήνει μόνο αμυντικούς κλάδους για την Ευρώπη.
  • Πιθανά ρίσκα και κίνδυνοι που εισέρχονται στην εξίσωση έχουν να κάνουν με

1. πληθωριστικές πιέσεις

2. τις υψηλές αποτιμήσεις

3. πιθανή κατάρρευση εταιριών ΤΝ λόγω αδυναμίας επίτευξης υψηλών στόχων πωλήσεων/κερδών

4. χαμηλότερα περιθώρια κέρδους

5. δημοσιονομική εκτροπή σε χώρες της ΕΕ

6. μείωση θέσεων από τα fund σε equal weight σε κλάδους αιχμής

7. διαφορετικές πολιτικές & αντιμετώπιση μεταξύ χωρών σε θέματα τραπεζικής ολοκλήρωσης και εποπτείας , με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε φάση χαλάρωσης (με 7 ρυθμιστικές πρωτοβουλίες), την Βρετανία στο ίδιο mood (με 6 πρωτοβουλίες), την ΕΕ σε φάση ουδέτερη (με 2 ρυθμιστικές πρωτοβουλίες χαλάρωσης και 2 σύσφιξης) και την Ελβετία σε φάση σύσφιξης (4 ρυθμιστικές πρωτοβουλίες λόγω Credit Swiss).

Ελλάδα

  • Υπάρχει μεν πολιτική σταθερότητα με ένα παγιωμένο σκηνικό με την ΝΔ κυρίαρχη δύναμη με διαφορά >12% από τον 2ο , ταυτόχρονα όμως το 2026 προβλέπεται αρκετά ρευστό με την εμφάνιση τουλάχιστον 2 νέων κομμάτων (Τσίπρας / Καρυστιανού) με σχετικά απρόβλεπτες τις εξελίξεις/συνεργασίες/συγκρούσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ΝΔ μπορεί να χάσει μόνο από δικά της λάθη, αλλά μπορεί η πίεση που θα της ασκηθεί να αλλάξει ή/και να εκτροχιάσει το θετικό διεθνές αφήγημα.
  • Θετικό στοιχείο η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup που μπορεί – μέχρι ενός σημείου – να λειτουργήσει και για τα ελληνικά συμφέροντα, πιθανό μελλοντικό σημείο τριβής η ενασχόλησή του με το φλέγον θέμα της χρησιμοποίησης των ρωσικών assets ως collateral για τις αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας, θέμα που για την ώρα δεν γίνεται πιεστικό μετά την απόφαση της ΕΕ για δάνειο 90 δις για κάλυψη των αμυντικών δαπανών της Ουκρανίας.
  • Άκρως θετική η γεωπολιτική κάλυψη (από τις ΗΠΑ) που προέρχεται από τις ενεργειακές συμφωνίες (έρευνες, εξορύξεις, λιμάνια, LNG κα) στην ευρύτερη περιοχή με αναβάθμιση της εικόνας της χώρας σε όλη την ΝΑ Μεσόγειο.
  • Ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με όλη την Ευρώπη, με πλεονάσματα (και υψηλά πρωτογενή) κάτι που οδηγεί σε σοβαρή αποκλιμάκωση του δείκτη Χρέους/ΑΕΠ σε επίπεδα χαμηλότερα του 140% το 2026 και <120% το 2029.
  • Η ανάπτυξη στην χώρα τουλάχιστον για την επόμενη διετία θα εξακολουθήσει να υπερέχει έναντι του μέσου όρου της ΕΕ (2,4% / 1,7%) αλλά ακόμα και μετά το πέρας της σημαντικής συνεισφοράς των κεφαλαίων του ΤΑΑ (που τελειώνει τον Ιούνιο του 2026), όλα δείχνουν ότι μέσω του νέου προγράμματος της ΕΕ θα κατανεμηθούν στην χώρα κονδύλια της τάξης των 38-42 δις την επόμενη επταετία που θα καλύψουν το όποιο επενδυτικό κενό.

Χρηματιστήριο

  • Το 2025 ήταν άλλη μια εξαιρετική χρονιά για το ΧΑ με τον ΓΔ να πετυχαίνει κορυφαίες αποδόσεις (ΓΔ +43,8%) και κλάδους ακόμα υψηλότερες (ΔΤΡ +80%) σε μια προσπάθεια μερικής σύγκλισης με τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών δεικτών (ενδεικτικά το forward P/E2026 είναι στο 10,2 , το EV/Ebitda στις 7,1x ,το Ρ/BV στο 1,5x και το Dividend Yield στο 4,4% με βάση τις εκτιμήσεις του Bloomberg).
  • To XA ήταν απόλυτα επιτυχημένο ως μηχανισμός εξεύρεσης κεφαλαίων με το 2025 να θεωρείται έτος καμπής με συνολικά 2,5 δις ευρώ να σηκώνονται από την αγορά συνολικά για α. εταιρικά ομόλογα (1,4 δις), β. ΑΜΚ (800 εκ.) και νέες εισαγωγές μετοχών (250 εκ.) ενώ παράλληλα είχαμε και πολλά mini ή μεγαλύτερα placement από βασικούς μετόχους εισηγμένων εταιριών.
  • Σημαντική εξέλιξη η απορρόφηση (λειτουργικά εντός Q1 2026) της ΕΧΑΕ από το Euronext που δίνει άλλες δυνατότητες στο ελληνικό χρηματιστήριο συμμετέχοντας σε ένα δίκτυο 8 χρηματιστηρίων με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη και από του Λονδίνου. Παράλληλα και χωρίς να έχει πάρει ακόμα επίσημα το χρίσμα της Ανεπτυγμένης Αγοράς , το ΧΑ λειτουργεί με τζίρους εξαιρετικά υψηλούς (220 εκ./ημέρα) +50% από τα επίπεδα του 2024. Ταυτόχρονα το 69% περίπου τόσο της συναλλακτικής δραστηριότητας όσο και των χαρτοφυλακίων ελέγχονται από ξένους.
  • Με βάση τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εταιριών που παρακολουθούμε, διαφαίνεται σημαντικό περιθώριο αύξησης των κερδών/μετοχή (EPS) της τάξης του 7% που αν αφαιρέσουμε τα κέρδη των τραπεζών (-6%) τότε πάμε στο +24% κάτι που δίνει αισθητή ανοδική προοπτική και για το 2026.
  • Υπάρχει στο σύνολο της αγοράς σημαντική βελτίωση στα περιθώρια κέρδους (ebitda margin) από το 15,3% το 2024 στο 16,9% το 2025, κάτι που υποδηλώνει υψηλότερη κερδοφορία ακόμα και με παρόμοια έσοδα το 2026.
  • Σε τεχνικό επίπεδο είναι σαφές ότι η αγορά εκκινεί από θέση long με τα πρόδρομα στοιχεία να δίνουν 1ο στόχο τις 2330 μονάδες και σημείο στήριξης της 1920.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι και το 2026 οι συμμετέχοντες στο ΧΑ είναι πιθανό να καταγράψουν ξανά θετικές αποδόσεις, ίσως χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2025 και σίγουρα μέσω μιας διαδικασίας stock picking που καθιστά το timing και τους κλάδους επιλογής καθοριστικούς για το τελικό πρόσημο.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 21/12/2025 - 23:16
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