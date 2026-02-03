Χρηματιστήριο: 15 στα 22 μέσα στο 2026 - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Αισίως, η ελληνική αγορά κατέγραψε σήμερα (3/2) την 15η ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες 22 μέσα στο 2026 (και την 17η στον τραπεζικό κλάδο) με τον ΓΔ να φτάνει έως τις 2380 μονάδες και να κλείνει στις 2370 +1%.

Εξαιρετικά υψηλός για σερί συνεδριάσεων ο τζίρος στα 436 εκατ. ευρώ, με ροή εντολών από διεθνή χαρτοφυλάκια κυρίως σε τραπεζικούς τίτλους (περίπου το 65% των συνολικών συναλλαγών) με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE στο 16/8 και συνολικά στο 68/60.

Η ΑΛΦΑ είχε άνοδο +2,3% ταυτόχρονα με την ανακοίνωση α. για έξοδο στις ομολογιακές αγορές για νέο 7ετές ομόλογο ύψους 750 εκ. και με άμεση υπερκάλυψη 5x και β. για την είσοδο της JP Morgan στο μετοχικό κεφάλαιο άμεσα κατά 1,2% και μέσω άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων +6%.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,1%, BOCHGR +2,7%, ΕΤΕ +2,4%, ΜΟΗ +3,2%, ΒΙΟ +2,5%, και ΠΕΙΡ +2,1% οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE, μικρή υποχώρηση σε AKTR -1,5%, ΕΥΡΩΒ -0,4%, ΕΥΔΑΠ -1,1% και METLEN -0.7%.

Πιο περιορισμένες οι κινήσεις στην μεσαία με ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,6%, ΑΒΑΞ +1,7%, ΠΡΟΝΤΕΑ +3,4% και την ΛΑΒΙ +6,5% να ξεχωρίζει σε νέο υψηλό, αντίστοιχα και στην χαμηλή με ΥΚΝΟΤ +1,9%, ΜΟΤΟ +1,6%, ΛΟΥΛΗ +3,1%. Υποχώρηση σε BYLOT -1%, ACAG -1,4%, ΙΝΤΚΑ -1,4%, ΠΕΤΡΟ -2% και στην μικρή ΔΟΜΙΚ -1,7%, REALCONS -1,2% και ΙΝΛΙΦ -1,2%. Επαναφορά της ΠΡΟΦ στα ιστορικά υψηλά της (8,10) μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας εξαγοράς.

Διαφοροποιήσεις

Παραμένει η διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων και δεικτών της αγοράς με όσο μεγαλύτερη την κεφαλαιοποίηση τόσο το καλύτερο για τους επενδυτές (FTSE +1.1% vs FTSEM -0.2%) που συνωστίζονται στην είσοδο (?) στον πιο hot κλάδο του 2026 (ΔΤΡ +23%) με τα στοιχεία πάντως της τελευταίας διετίας να συστήνουν μια μεγαλύτερη εγκράτεια στον ενθουσιασμό της αγοράς σε ότι αφορά στους δείκτες κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά η εξέλιξη των μεγεθών του τραπεζικού κλάδου μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 (κεφαλαιοποίηση 27 δις ,κέρδη 5 δις και Ρ/Ε 5.4x), Δεκεμβρίου 2025 (κεφαλαιοποίηση 48 δις ,προβλεπόμενα κέρδη 5.4 δις και Ρ/Ε 8.6x) και Φεβρουαρίου 2026 (κεφαλαιοποίηση 60 δις ,προβλεπόμενα κέρδη ΄26 στα 5.7 δις και Ρ/Ε 10.5x) δεν δικαιολογεί πάντως την εκτίμηση για μεγάλη απόκλιση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τουλάχιστον στο βαθμό που το μέσο ευρωπαϊκό Ρ/Ε (στοιχεία Bloomberg) κυμαίνεται στις 12x προσεγγίζοντας ταχύτατα τον μέσο όρο.

Προφανώς σημαντικό ρόλο παίζει η μεγέθυνση και η εξωστρέφεια που δείχνει ποικιλοτρόπως το ελληνικό χρηματιστήριο (Euronext, MSCI, FTSE κα) κάτι που λογικά προκαλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και ροές κεφαλαίων σε δεικτοβαρείς τίτλους ενώ και οι πολλές θετικές εκθέσεις διεθνών επενδυτικών τραπεζών δημιουργούν επιπλέον ζήτηση για μετοχικούς τίτλους.

Η μη συμμετοχή της μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης στο ράλι του τελευταίου μήνα – κλάδοι που ιστορικά κινούνται περισσότερο από εγχώρια θεσμικά και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια – υποδηλώνει ότι το αφήγημα στο ΧΑ δεν είναι γενικευμένο και απομένει να δούμε αν θα διοχετευτεί και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν στην κορύφωση ανοδικών κινήσεων ή θα βιώσουμε αγορά δύο ταχυτήτων.

Απόπειρα για νέα υψηλά στις αμερικανικές αγορές, μεγαλύτερη ηρεμία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax -0.2% στις 24750 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





