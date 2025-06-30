ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Καναδάς... χαρίζει φόρους για να διασώσει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
09:24 - 30 Ιουν 2025

Ο Καναδάς... χαρίζει φόρους για να διασώσει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Ο Καναδάς απέσυρε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών «εν αναμονή» μιας αμοιβαίας επωφελούς συνολικής εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η Οτάβα το βράδυ της Κυριακής, μόλις μία ημέρα πριν από την ημερομηνία καταβολής των πρώτων πληρωμών.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι θα «τερματίσει ΟΛΕΣ τις συζητήσεις για το εμπόριο με τον Καναδά» σε απάντηση στην απόφαση της Οτάβα να επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Η σημερινή ανακοίνωση θα υποστηρίξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς το χρονοδιάγραμμα της 21ης ​​Ιουλίου 2025, που καθορίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 αυτόν τον μήνα στο Κανανάσκις», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι πρώτες πληρωμές από τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών του Καναδά, ο οποίος θεσπίστηκε πέρυσι και ισχύει αναδρομικά από το 2022, αρχικά επρόκειτο να εισπραχθούν τη Δευτέρα. Ο φόρος θα ίσχυε τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών γιγάντων όπως η Amazon, η Google και η Meta με εισφορά 3%.

Αυτή η απόφαση από την Οτάβα αποτελεί μια στροφή από τους Καναδούς αξιωματούχους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα αναστείλουν τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, παρά την έντονη αντίθεση των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικών Εσόδων του Καναδά, Francois-Philippe Champagne, πρόσθεσε: «Η κατάργηση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών θα επιτρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σημειώσουν ζωτική πρόοδο και να ενισχύσουν το έργο μας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικοδόμηση ευημερίας για όλους τους Καναδούς».

Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών εισήχθη για πρώτη φορά το 2020 για να αντιμετωπίσει ένα φορολογικό κενό όπου πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας κέρδιζαν σημαντικά έσοδα από τους Καναδούς, αλλά δεν φορολογούνταν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλοία: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ειδήσεις

Πλοία: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Υπουργικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η στρατηγική Μητσοτάκη για να αλλάξει το κλίμα
Πολιτική

Υπουργικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η στρατηγική Μητσοτάκη για να αλλάξει το κλίμα

Σμύρνη: Μεγάλες πυρκαγιές στα παράλια της Τουρκίας - Στάχτες στα ελληνικά νησιά
Ειδήσεις

Σμύρνη: Μεγάλες πυρκαγιές στα παράλια της Τουρκίας - Στάχτες στα ελληνικά νησιά

Μειωμένη ζήτηση για πτήσεις προς ΗΠΑ από Ευρώπη – Πτώση τιμών και προειδοποιήσεις από αεροπορικές εταιρείες
Ειδήσεις

Μειωμένη ζήτηση για πτήσεις προς ΗΠΑ από Ευρώπη – Πτώση τιμών και προειδοποιήσεις από αεροπορικές εταιρείες

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν
Ειδήσεις

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015
Πολιτική

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα
Magazino

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Ειδήσεις

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ