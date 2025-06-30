Ο Καναδάς... χαρίζει φόρους για να διασώσει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς απέσυρε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών «εν αναμονή» μιας αμοιβαίας επωφελούς συνολικής εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η Οτάβα το βράδυ της Κυριακής, μόλις μία ημέρα πριν από την ημερομηνία καταβολής των πρώτων πληρωμών.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι θα «τερματίσει ΟΛΕΣ τις συζητήσεις για το εμπόριο με τον Καναδά» σε απάντηση στην απόφαση της Οτάβα να επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Η σημερινή ανακοίνωση θα υποστηρίξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς το χρονοδιάγραμμα της 21ης ​​Ιουλίου 2025, που καθορίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 αυτόν τον μήνα στο Κανανάσκις», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι πρώτες πληρωμές από τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών του Καναδά, ο οποίος θεσπίστηκε πέρυσι και ισχύει αναδρομικά από το 2022, αρχικά επρόκειτο να εισπραχθούν τη Δευτέρα. Ο φόρος θα ίσχυε τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών γιγάντων όπως η Amazon, η Google και η Meta με εισφορά 3%.

Αυτή η απόφαση από την Οτάβα αποτελεί μια στροφή από τους Καναδούς αξιωματούχους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα αναστείλουν τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, παρά την έντονη αντίθεση των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικών Εσόδων του Καναδά, Francois-Philippe Champagne, πρόσθεσε: «Η κατάργηση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών θα επιτρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σημειώσουν ζωτική πρόοδο και να ενισχύσουν το έργο μας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικοδόμηση ευημερίας για όλους τους Καναδούς».

Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών εισήχθη για πρώτη φορά το 2020 για να αντιμετωπίσει ένα φορολογικό κενό όπου πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας κέρδιζαν σημαντικά έσοδα από τους Καναδούς, αλλά δεν φορολογούνταν.