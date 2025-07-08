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Τραμπ: Οι δασμοί ξεκινούν την 1η Αυγούστου - Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις
Ειδήσεις
19:44 - 08 Ιουλ 2025

Τραμπ: Οι δασμοί ξεκινούν την 1η Αυγούστου - Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Τρίτη 8/7 μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι ανταποδοτικοί δασμοί που ανακοίνωσε για 14 χώρες θα τεθούν σε ισχύ αυστηρά από την 1η Αυγούστου 2025, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην ημερομηνία.

O Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την Τρίτη ότι οι χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί οι λεγόμενοι «ανταποδοτικοί» δασμοί θα αρχίσουν να πληρώνουν την 1η Αυγούστου. «Δεν θα δοθούν παρατάσεις», τονίζει το μήνυμα του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πιο αναλυτικά με ανάρτηση του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Σχετικά με τις επιστολές που στάλθηκαν σε διάφορες χώρες χθες και επιπλέον με τις επιστολές που θα αποσταλούν σήμερα, αύριο και για το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, η πληρωμή των δασμών θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2025. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε αυτήν την ημερομηνία και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Με άλλα λόγια, όλα τα χρήματα θα είναι οφειλόμενα και πληρωτέα από την 1η Αυγούστου 2025 - Δεν θα δοθούν παρατάσεις. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Επιστολές σε εμπορικούς εταίρους - Ποιους αφορά

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ξεκίνησε την αποστολή επιστολών προς ηγέτες 14 χωρών, μεταξύ αυτών: Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, Ινδονησία, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Κύπρος, Τυνησία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία, Λάος, Μπαγκλαντές και Μιανμάρ. Οι δασμοί 25%-40% αφορούν εισαγόμενα προϊόντα από τις συγκεκριμένες χώρες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να πιέσει για «δίκαιες εμπορικές συμφωνίες» και να προστατεύσει την αμερικανική βιομηχανία.

Στην συνέχεια, όμως, και παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ άφησε παράθυρο για διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες χώρες, αναφέροντας ότι:

  • Έχει ολοκληρωθεί συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.
  • Βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ινδία.
  • Σε άλλες περιπτώσεις (χωρίς πρόοδο), προχωρά σε επιβολή δασμών χωρίς διαπραγμάτευση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ημερομηνία εφαρμογής δεν είναι 100% οριστική, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει προσαρμογή: «Ίσως να προσαρμόσουμε λίγο, αναλόγως», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι οι χώρες που θα προσφέρουν επιπλέον παραχωρήσεις, ίσως τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως οι επιστολές λειτουργούν και ως διαπραγματευτικό εργαλείο, αλλά και ως προεκλογικό μήνυμα προς τη βάση του Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση του αφηγήματος «Πρώτα η Αμερική». Έτσι, ενώ η 1η Αυγούστου 2025 παρουσιάζεται ως οριστική ημερομηνία, όλα δείχνουν ότι η δυναμική των διπλωματικών επαφών θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην τελική εφαρμογή ή αναπροσαρμογή των μέτρων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 20:13
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