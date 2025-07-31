Αρνητικό κλείσιμο για Wall: Oι φόβοι των δασμών υπερίσχυσαν των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων
23:24 - 31 Ιουλ 2025

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 31/7, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite να φτάνουν σε ενδοσυνεδριακά ρεκόρ πριν υποχωρήσουν, καθώς οι δυσκολίες στη γενικότερη αγορά επισκίασαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς Microsoft και Meta Platforms.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,37% στις 6.339,39 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε με οριακές απώλειες 0,03% στις 21.122,45 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 330 μονάδες ή 0,74% στις 44.130,98 μονάδες.

Οι κολοσσοί της «Μεγαλειώδους Επτάδας (Magnificent Seven)», Microsoft και Meta, κατέγραψαν άνοδο 4% και 12% αντίστοιχα χάρη σε καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη. Η Microsoft ανακοίνωσε ότι τα ετήσια έσοδα από την υπηρεσία cloud Azure ξεπέρασαν τα 75 δισ. δολάρια, ενώ η Meta έδωσε αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς. Η ισχυρή παρουσίαση της Microsoft την ώθησε σε κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τεχνολογικών μετοχών δεν κατάφερε να στηρίξει την ευρύτερη αγορά, με 6 από τους 11 κλάδους του S&P 500 να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Στον Dow, οι UnitedHealth και Merck ηγήθηκαν της πτώσης, με απώλειες 5% και 4% αντίστοιχα.

«Αυτές οι αντιδράσεις της αγοράς, παρά τα ισχυρά κέρδη, τις δαπάνες κεφαλαίου και τις επαναγορές μετοχών, είναι όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθούν», δήλωσε ο Joseph Cusick, ανώτερος αντιπρόεδρος και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Calamos Investments. «Ταυτόχρονα, οι πτωτικές κινήσεις παραμένουν σχετικά συγκρατημένες

Η αγορά επηρεάστηκε από νέα επανεκτίμηση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), μετά τη συνεδρίαση της εβδομάδας, που άφησε αμφιβολίες στους επενδυτές για το αν τα επιτόκια θα μειωθούν τον Σεπτέμβριο ή δύο φορές μέσα στο έτος. Στο κλίμα επιβάρυνσης συνέβαλε και η προθεσμία της Παρασκευής από τον Λευκό Οίκο για την επιβολή αυξημένων δασμών σε βασικούς εμπορικούς εταίρους, από την Ινδία έως τη Βραζιλία.

Ο Πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε ότι ένας δασμός 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό θα παραταθεί για άλλες 90 ημέρες.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα βρίσκονται σε σημείο που «υπάρχουν τα θεμέλια για συμφωνία». Ο Μπέσεντ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες ούτε ανέφερε πότε ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία. Η προθεσμία για την τρέχουσα εκεχειρία δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λήγει στις 12 Αυγούστου.

Η Πέμπτη ήταν η τελευταία ημέρα ενός δυνατού μήνα για τη Wall Street. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 2% για τον Ιούλιο, ενώ ο Nasdaq έχει κερδίσει περίπου 4%. Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 0,6%.

Οι υπόλοιποι γίγαντες της «Μεγαλειώδους Επτάδας», Apple και Amazon, πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη.

Πετρέλαιο: Έχασε τα κέρδη του με απώλειες 1%

Απώλειες της τάξεως του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, με το βλέμμα τόσο στους δασμούς, όσο και στην απρόσμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 0,97% στα 72,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI σημείωσε πτώση 1,06% στα 69,26 δολάρια το βαρέλι.

Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατομμύρια βαρέλια στα 426,7 εκατ. βαρέλια, την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της EIA. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 1,3 εκατ. βαρελιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2025 - 23:35
