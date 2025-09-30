Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές με φόντο τα στοιχεία από Κίνα και Αυστραλία

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν με μεικτές τάσεις την Τρίτη (30/9), καθώς τα επίσημα στοιχεία της Κίνας έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα, αν και σε μικρότερο βαθμό από τις εκτιμήσεις.

Ο δείκτης των προμηθειών στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στο 49,8, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι προβλέψεων για 49,6, στηρίζοντας ελαφρώς το κλίμα. Αν και παραμένει σε συρρίκνωση, η μέτρηση είναι η υψηλότερη από το Μάρτιο.

Παράλληλα, ο δείκτης PMI της ιδιωτικής εταιρείας RatingDog ανήλθε στο 51,2 το Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 50,2 και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας παρέμεινε κινήθηκε ανοδικά κατά 0,45% και έκλεισε στις 4.640,69 μονάδες.

Στην Αυστραλία, η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα βασικά επιτόκια στο 3,6%, όπως αναμενόταν, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από έναν χρόνο. Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες οικονομολόγων του Reuters και ακολούθησε την ανακοίνωση πληθωρισμού Αυγούστου στο 3%, με τις αυξήσεις τιμών να οφείλονται κυρίως στη στέγαση, τα τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας την Τρίτη είναι το σημαντικότερο γεγονός στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε η Shier Lee Lim, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και μακροοικονομικών της Convera. «Οποιαδήποτε αλλαγή στον τόνο ή στις προοπτικές θα μπορούσε να επηρεάσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του AUD, ειδικά μετά τη μεταβλητότητα στις άδειες οικοδομής, με τον Αύγουστο να αναμένεται να σημειώσει άνοδο 2,8% μετά την πτώση 8,2% του Ιουλίου», πρόσθεσε.

Από τις επιμέρους αγορές, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,16% στις 8.848,80, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας διολίσθησε κατά 0,24% στις 44.935,00 μονάδες και ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 3.137,60 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κινήθηκε πτωτικά κατά 0,19% στις 3.424,60 μονάδες, ενώ ο Kosdaq υποχώρησε κατά 0,56% στις 841,99 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 26.922,00 μονάδες και ο Hang Seng Tech Index κατά 1,01%, με τις μετοχές της κινεζικής Zijin Gold να εκτοξεύονται άνω του 60% στο ντεμπούτο τους.

Τέλος, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας αυξήθηκε κατά 0,07% και διαμορφώθηκε στις 24.651,45 μονάδες και ο BSE Sensex κινήθηκε ανοδικά κατά 0,07% στις 80.419,39 μονάδες.