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Κατέρρευσαν οι ασιατικές αγορές καθώς δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
09:58 - 23 Μαρ 2026

Κατέρρευσαν οι ασιατικές αγορές καθώς δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν απότομη πτώση τη Δευτέρα, με τους κύριους δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να υποχωρούν έως και 5%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα επενδυτικά  κεφάλαια υψηλού κινδύνου εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ - μια ζωτική αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές - εντός 48 ωρών.

Το Ιράν αντέδρασε, απειλώντας να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στον Κόλπο εάν οι ΗΠΑ εφαρμόσουν το τελεσίγραφό τους.

Σε αυτό το φόντο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε σχεδόν 5%, διευρύνοντας τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο ευρείας βάσης Topix υποχώρησε κατά 4,4%.

Ο Kospi, ένα από τα μεγαλύτερα τσιπ της Νότιας Κορέας, υποχώρησε περισσότερο από 6% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σχεδόν 5%. Το κορεατικό χρηματιστήριο ανέστειλε για λίγο τις συναλλαγές μετά την πτώση του δείκτη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Kospi 200 κατά πάνω από 5%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 2,4%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ και ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησαν σχεδόν κατά 2% στο άνοιγμα.

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