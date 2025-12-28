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Ανοιχτά ερωτήματα μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ – Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ειδήσεις
15:30 - 28 Δεκ 2025

Ανοιχτά ερωτήματα μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ – Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα (14/31), έπειτα από την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επισήμως τη Σομαλιλάνδη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος». Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τη Σομαλία όσο και από πλήθος χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη σταθερότητα στο Κέρας της Αφρικής και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Σομαλιλάνδη, η οποία αποσχίστηκε μονομερώς από τη Σομαλία το 1991, δεν είχε μέχρι σήμερα αναγνωριστεί από καμία χώρα διεθνώς. Παρά την έλλειψη αναγνώρισης, έχει αναπτύξει σταθερούς θεσμούς και θεωρείται σαφώς πιο ασφαλής και πολιτικά σταθερή σε σύγκριση με τη Σομαλία. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα εξακολουθούσε να στηρίζει επισήμως την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η αναγνώριση συνοδεύτηκε από την υπογραφή κοινής διακήρυξης με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, στο πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ. Παράλληλα, το Ισραήλ δήλωσε πρόθεση για άμεση συνεργασία με τη Σομαλιλάνδη στους τομείς της γεωργίας, της υγείας, της τεχνολογίας και της οικονομίας, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Η αντίδραση της Σομαλίας υπήρξε άμεση και οξύτατη. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε την απόφαση του Ισραήλ «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» και προειδοποίησε ότι υπονομεύει την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Σομαλία αναλαμβάνει τις προσεχείς ημέρες την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Χθες, 21 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με πρωτοβουλία του Κατάρ, καταδικάζοντας απερίφραστα την ισραηλινή αναγνώριση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής» και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, στην ίδια δήλωση καταδικάζονται οι «προσπάθειες βίαιης εκδίωξης Παλαιστινίων από τα εδάφη τους», εν μέσω αναφορών ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης ενδέχεται να συνδέεται με σχέδια μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που εντείνει περαιτέρω τις αντιδράσεις.

Την ισραηλινή απόφαση καταδίκασαν επίσης η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Αφρικανική Ένωση, προειδοποιώντας ότι η αναγνώριση αποσχιστικών οντοτήτων δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αντίθετα, η ηγεσία της Σομαλιλάνδης χαιρέτισε την εξέλιξη ως ιστορική, δηλώνοντας έτοιμη να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να ενισχύσει τις διεθνείς της σχέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 18:09
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