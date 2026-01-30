Γουίτκοφ: H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραδώσει τα όπλα

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Ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, εκτίμησε πως η β' φάση της εκεχειρίας στη Γάζα θα προχωρήσει και η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα.

«Θα αφοπλιστούν επειδή δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή», τόνισε ο κ. Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου κηρύχθηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου 2025. Βάσει της συμφωνίας έγινε ανταλλαγή των ομήρων που απέμεναν με παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς--το παλαιστινιακό κίνημα διαφωνεί--και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Το κίνημα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει σκοπό να καταθέσει τα όπλα.

«Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα αφοπλιστούν ποτέ. Φαίνεται πως θα αφοπλιστούν», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πως στα τέλη του 2025 η Χαμάς συνέχιζε να διαθέτει κάπου 60.000 τουφέκια Καλάσνικοφ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει κάνει σαφές πως θα εκχωρήσει τον έλεγχο του παλαιστινιακού θυλάκου σε νέο μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα--που θα επιβλέπεται από τον κ. Τραμπ προσωπικά--αλλά αρνείται να αφοπλιστεί.