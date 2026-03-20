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Κίνα: Έκκληση για τερματισμό του πολέμου με φόντο τις παγκόσμιες συνέπειες σε ενέργεια και εμπόριο
Ειδήσεις
17:27 - 20 Μαρ 2026

Κίνα: Έκκληση για τερματισμό του πολέμου με φόντο τις παγκόσμιες συνέπειες σε ενέργεια και εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα απηύθυνε σήμερα (20/3) έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει ήδη στην ενέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και το παγκόσμιο εμπόριο.       

Πιο αναλυτικά, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, τόνισε ότι η χρήση ισχύος δεν μπορεί να δώσει λύσεις και πως οι ένοπλες συγκρούσεις αναπαράγουν μόνο κύκλους βίας και μίσους. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή σχετική ερώτηση για το μήνυμα του Πεκίνου προς τις μουσουλμανικές κοινότητες, ενόψει της ολοκλήρωσης του Ραμαζανιού.

Το Πεκίνο επανέλαβε τη θέση του ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές οφείλουν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να διαταραχθούν οι ενεργειακές ροές από την περιοχή του Κόλπου, καθώς επηρεάζουν τα συμφέροντα πολλών χωρών.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές αυτές έγιναν και στον απόηχο της επετείου του Πολέμου στο Ιράκ 2003, με την κινεζική πλευρά να επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση οδήγησε σε μακροχρόνια αστάθεια και δημιούργησε τις συνθήκες για την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους.

Οι συνέπειες για την Κίνα

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα κρίση έχει σύνθετες συνέπειες για την Κίνα. Από τη μία πλευρά, σύμφωνα με αναλυτές, της δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα ως αξιόπιστης δύναμης. Από την άλλη όμως, η άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί τη βιομηχανική της παραγωγή και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού, εφόσον η σύγκρουση παραταθεί.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα θέτει σε κίνδυνο και τη στρατηγική πρωτοβουλία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», καθώς βασικά τμήματά της διέρχονται από περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση και συνδέονται με σημαντικές αγορές στον Κόλπο, τη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξελίξεις οδήγησαν στην αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Σι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για περίπου ενάμιση μήνα. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θεωρούνταν ευκαιρία για επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, των οποίων οι σχέσεις έχουν επιβαρυνθεί από την επιβολή των αμερικανικών δασμών.

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