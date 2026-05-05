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Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή και φόβων για παγκόσμια ύφεση
Χρηματιστήρια
10:47 - 05 Μάι 2026

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή και φόβων για παγκόσμια ύφεση

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μικτές τάσεις το πρωί της Τρίτης (5/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.       

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται οριακά πάνω από το μηδέν στις 605,91 μονάδες, χωρίς να υπάρχει σαφής κατεύθυνση μεταξύ των επιμέρους κλάδων και των μεγάλων χρηματιστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,22% στις 24,087.32 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και ο γαλλικός CAC κατά 0,32% στις 8,001.66 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 1,03% στις 10,256.75 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX καταγράφει άνοδο 0,56% στις 17,453.81 μονάδες, ενώ άνοδο σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,02% στις 47,961.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες αγορές κλονίστηκαν τη Δευτέρα (4/5), καθώς η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαινόταν να βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση, αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίθεση από ιρανικά drones και πυραύλους, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι βύθισαν ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News αργότερα τη Δευτέρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» εάν στοχεύσει αμερικανικά πλοία που προστατεύουν εμπορικά σκάφη τα οποία διέρχονται από τα στενά.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ένα νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν στην ίδια θαλάσσια περιοχή. «Ίσως είναι ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή!» έγραψε στην ανάρτηση.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, λόγω των φόβων ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, ενδεχομένως προκαλώντας μια παγκόσμια ύφεση. Οι τιμές του πετρελαίου ωστόσο υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στα εταιρικά νέα τώρα, ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Vodafone ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της κοινοπραξίας VodafoneThree, αφού συμφώνησε στην εξαγορά του μεριδίου του ομίλου CK Hutchison με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η συμφωνία, αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων λιρών, θα καταστήσει τη Vodafone το μοναδικό ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετοχές της Vodafone καταγράφουν σε αυτό το πλαίσιο άνοδο 1,4%.

Παράλληλα, η ιταλική τράπεζα Unicredit δημοσίευσε τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου την Τρίτη το πρωί, αναφέροντας το 21ο συνεχόμενο τρίμηνο κερδοφόρας ανάπτυξης και το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG. Η τράπεζα, η οποία επιχειρεί μια αμφιλεγόμενη εξαγορά της γερμανικής Commerzbank, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της, δηλώνοντας ότι στοχεύει σε καθαρά κέρδη τουλάχιστον 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026.

Οι μετοχές της στο χρηματιστήριο του Μιλάνου ενισχύονται κατά 3% στις πρώτες συναλλαγές.

Στη Γερμανία, οι μετοχές της αμυντικής εταιρείας Rheinmetall αυξάνονται κατά 1%, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα. Τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,94 δισεκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς για 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Rheinmetall δήλωσε ότι αναμένει η ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του έτους να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με πέρυσι, όταν τα σωρευτικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση.

Νωρίτερα την Τρίτη, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, HSBC, ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

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