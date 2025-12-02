ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανακοίνωση για σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή των Πλαστικών Κρήτης
Επιχειρήσεις
14:19 - 02 Δεκ 2025

Ανακοίνωση για σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή των Πλαστικών Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Πλαστικά Κρήτης προχώρησαν σήμερα (2/12) σε ανακοίνωση σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.»

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το ΧΑΑ και το επενδυτικό κοινό ότι στις 1/12/2025 συστήθηκε η εταιρία "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Α.Ε." στην οποία συμμετέχει η εταιρία μας καθώς και άλλες βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία, σε συλλογική βάση, πανελλαδικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης) των αποβλήτων αγροτικών φύλλων, κατά την έννοια, τους ορισμούς και τους όρους των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/138814/1934 (1) (ΦΕΚ Β’ 7070/23-12-2024) “Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα Γεωργικά Πλαστικά”.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 100.000 ευρώ και η συμμετοχή της εταιρίας μας 40%».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jefferies: Αναβαθμίζει την Intralot - Νέα Δυναμική με BII και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
Αναλύσεις

Jefferies: Αναβαθμίζει την Intralot - Νέα Δυναμική με BII και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Δημιουργούν stablecoin σε ευρώ ως αντίβαρο στην Αμερικανική κυριαρχία στις ψηφιακές πληρωμές
Νομίσματα

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Δημιουργούν stablecoin σε ευρώ ως αντίβαρο στην Αμερικανική κυριαρχία στις ψηφιακές πληρωμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»
Οικονομία

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ