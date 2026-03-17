Mήνυμα Μητσοτάκη στην ενεργοβόρο βιομηχανία - «Σημαία» οι εμβληματικές επενδύσεις - O ρόλος της Metlen

H ανάσχεση της πίεσης που δέχεται από την ενεργειακή ακρίβεια, η ενεργοβόρος βιομηχανία αποτελεί προτεραιότητα, όπως τόνισε, χθες (16/3) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διάρκεια της ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, «Αναπτυξιακός Νόμος -Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στο παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .

Σε μια περίοδο που σε πολλά fora έχει αμφισβητηθεί η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για «αναχώματα» σε έναν κλάδο που διασφαλίζει παραγωγική ανθεκτικότητα στην οικονομία ο Πρωθυπουργός έσπευσε να τονίσει ότι «έχει έρθει η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία της χώρας».

Όλα αυτά ενώπιον πλήθους επιχειρηματιών μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αλλά και ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος , Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, o πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος κ.α.

Σύνοδος Κορυφής

Στο μεταξύ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης (19/3), αναμένεται να καταβληθεί προσπάθεια για μια ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση την οποία η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποτιμήσει μόνο για τις πρώτες δέκα ημέρες σε 3 δισ ευρώ για τους ευρωπαίους φορολογουμένους.

Στο τραπέζι, βρίσκονται ήδη μετρά για το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις χρήσης των δικτύων, τις νέες επενδύσεις στα δίκτυα, αλλά και το κόστος των εκπομπών CO2. Να σημειωθεί ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε πει τη περασμένη εβδομάδα ότι η Κομισιόν εξετάζει και το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, μέτρο που θεσπίστηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2022-2023, με τον «κόφτη» να μπαίνει στα 180 ευρώ/MWh χωρίς ουδέποτε ωστόσο να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί.

Εθνική απάντηση

Στο φόντο αυτό αλλά και με τις διαδικασίες στην ΕΕ να είναι μακρόσυρτες, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης τονίζοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το φθηνότερο ρεύμα και τα εθνικά μετρά που θα αφορούν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 15 ημερών και πως οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ έχουν σχεδόν καταλήξει.

Τόνισε μάλιστα ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο που θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Παράλληλα αναφέρθηκε και στα μέτρα κατά της κερδοσκοπίας που έλαβε η κυβέρνηση σημειώνοντας ότι αν και τέτοιες παρεμβάσεις αποκλίνουν από τη φιλελεύθερη φιλοσοφία της κυβέρνησης, είναι «αναγκαίες» και «προσωρινές» για την προστασία της οικονομίας και τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης πως είναι η ώρα να θωρακιστεί η ελληνική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές ενέργειας ακολουθούν εκ νέου ανοδική τροχιά, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας επισημαίνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι η προτεραιοποίηση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της καινοτομίας. Παρά το ασταθές περιβάλλον η Ελλάδα αναδεικνύεται σε «λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας» είπε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι ήδη η ανεργία βρίσκεται πλέον κάτω του 8%, έχουν μειωθεί οι φόροι και η γραφειοκρατία και πλέον η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων.

Στις Βρυξέλλες

Στο μεταξύ, χθες, στις Βρυξέλλες ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσει η ΕΕ άμεσα σε μία ενιαία, ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.

Η Ελλάδα δια του υπουργού Ενέργειας υποστήριξε σθεναρά την ανάγκη η Ευρώπη να έχει έτοιμα και με «κοινό παρανομαστή», στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή ενταθεί. Κι αυτό την ώρα που ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, έδωσε το στίγμα της συζήτησης, παρομοιάζοντας την απουσία ενιαίας στρατηγικής με «την προσπάθεια να φτιάξει κανείς ένα παζλ χωρίς να βλέπει την εικόνα στο κουτί».

Η παρέμβασή του αποτυπώνει το βασικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ένωση: πώς θα υπερβεί τις εθνικές προτεραιότητες για να καταλήξει σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν για συντονισμένο σχεδιασμό, ιδιαίτερα στον τομέα των ενεργειακών δικτύων, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν έντονες. Κομβικό ζήτημα αποτελεί το ποιος θα επωμιστεί το κόστος των μεγάλων επενδύσεων και κατά πόσο οι εθνικές στρατηγικές θα εναρμονιστούν με μια κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Οι μεγαλύτερες τριβές εντοπίζονται στον σχεδιασμό νέων διασυνοριακών υποδομών και στη χρηματοδότησή τους. Ορισμένα κράτη-μέλη εκφράζουν την άποψη ότι η ενίσχυση της διασυνδεδεμένης αγοράς ενέργειας ωφελεί δυσανάλογα συγκεκριμένες χώρες, επιβαρύνοντας άλλες.

Μιλώντας, μάλιστα, αναφορικά με τα δίκτυα, και σε απάντηση της υπουργού Ενέργειας της Σουηδίας, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, αναζητείται μια κοινή απάντηση στις προκλήσεις: «Μαζί ενωμένοι, μπορούμε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά σε μια κρίση που εξελίσσεται.

Επεσήμανε επίσης, ότι όταν κάποιοι μιλούν για το κεντρικό σενάριο μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ, αυτό δεν είναι κάτι που θα επιβληθεί από την Επιτροπή αλλά συνδιαμόρφωση όλων των κρατών-μελών. «Κατανοώ τις ανησυχίες των χωρών όμως πρέπει να βρούμε έναν ευέλικτο τρόπο» , ανέφερε.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει έτοιμα στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή ενταθεί.

Ο Κάθετος Διάδρομος

Στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε και σε κλειστή συζήτηση με θέμα την «προώθηση της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας», παρουσία του Υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal, και του Υπουργού Ενέργειας της Μολδαβίας, κ. Dorin Junghietu, όπου και ανέλυσε στην προστιθέμενη αξία που προσδίδει ο Κάθετος Διάδρομος στην ενεργειακή αυτονομία της ηπείρου σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να διαλύσει οριστικά την κανονιστική ασάφεια που περιβάλλει αυτό το εγχείρημα, με την προώθηση της αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου και των σχετικών κωδίκων.

Οι εμβληματικές επενδύσεις

Ειδική αναφορά, πάντως, από το Νιάρχειο, έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε εμβληματικές επενδύσεις που προωθούνται από ελληνικές επιχειρήσεις, όπως αυτή της παραγωγής γαλλίου από τη Metlen, η οποία όπως είπε, συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγωγή μιας κρίσιμης πρώτης ύλης για την παραγωγή ημιαγωγών αλλά και για την αμυντική βιομηχανία. Αναφέρθηκε επίσης σε πράσινες επενδύσεις που προωθούνται από τις Τσιμεντοβιομηχανίες Τιτάν και ΑΓΕΤ Ηρακλής, αλλά και στην παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων από τα Ελληνικά Καλώδια.

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός

Σε μια περίοδο πάντως, που το θέμα του παραγωγικού μοντέλου τίθεται επί τάπητος καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, η κυβέρνηση κάνει λόγο για πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα. Έτσι, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος παρουσίασε τα αποτελέσματα του σχεδίου για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, όλα όσα συμβαίνουν καθιστούν επιτακτική και αναγκαία την υλοποίηση του σχεδίου που παρουσίασε η κυβέρνηση πριν από δέκα έξι μήνες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια. Ήδη την τελευταία πενταετία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 37,9%. Το 2025 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 5,9%, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3%.Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2% τα τελευταία 7 χρόνια ενώ ενισχύθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 36% και δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η Ελλάδα καθίσταται σταδιακά πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Ενισχύει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικό και εμπορικό κέντρο, αναβαθμίζει τη θέση της στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και δεδομένων», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πρόσθεσε μάλιστα μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα εγγράφεται πλέον στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, με το AI Factory «Pharos», με τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», με τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Giga ΑΙ Factory στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με τη συνολικότερη στρατηγική για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Αιχμή του δόρατος αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος με προτεραιότητες τα αναπτυξιακά καθεστώτα της μεταποίησης και βιομηχανίας, των μεγάλων επενδύσεων και του ειδικού καθεστώτων των παραμεθόριων και πιο αδύναμων περιοχών της χώρας. Ενδεικτικό της ομαλής υλοποίησης είναι ότι εγκρίθηκαν σε συνολικό χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών 112 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, που δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας.

Το 2026 τα επόμενα καθεστώτα θα αφορούν: άμυνα, αγροδιατροφή, εξωστρέφεια και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τουρισμός σε μικρά νησιά, και θα αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Παράλληλα το ο τελευταίο έτος εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον τρέχει και η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και ήδη το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ψηφίζεται σε λίγες ημέρες ενώ προχωρά και το θέμα του σχεδιασμού για τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, και ιδιαίτερα του σιδηρόδρομου μεταξύ λιμένων και οργανωμένων βιομηχανικών πάρκων.