Συνεδριάζει το Συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας – Στο επίκεντρο η πρόσκληση του πρωθυπουργού

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίζεται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων, που πραγματοποιείται στη Νίκαια Λάρισας στις 12:00. Η σύσκεψη έρχεται στον απόηχο της πρόσκλησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00, και αναμένεται να καθορίσει τόσο τη συνέχεια των κινητοποιήσεων όσο και το ενδεχόμενο έναρξης πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις συμπληρώνουν ήδη δύο εβδομάδες.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, η συρρίκνωση του εισοδήματος, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, καθώς και οι καθυστερήσεις και το ύψος των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως τονίζουν, οι συνθήκες που διαμορφώνονται καθιστούν τον πρωτογενή τομέα οικονομικά μη βιώσιμο, ωθώντας ιδιαίτερα τους νέους παραγωγούς στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

Αναφερόμενοι στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, οι αγρότες επισημαίνουν ότι καταγράφεται αλλαγή στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς πλέον ο διάλογος προτείνεται χωρίς να τίθεται ως προαπαιτούμενο η άρση των μπλόκων. Εκτιμούν ότι η μεταστροφή αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στη Νίκαια θα γίνει συνολική αποτίμηση της κατάστασης, ενώ τα αιτήματα των αγροτών θα αποσταλούν εγγράφως στα αρμόδια υπουργεία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Με βάση τις απαντήσεις που θα λάβουν, θα αποφασίσουν αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

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