Το νέο τοπίο της ασφάλισης: Κλίμα, γεωπολιτική, διανομή και τεχνητή νοημοσύνη

Τις πολλαπλές διαστάσεις του κινδύνου, το νέο κανονιστικό τοπίο, τις μεταβολές στη διανομή και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο ασφάλισης με «πυρήνα» την τεχνητή νοημοσύνη ανέδειξαν τέσσερις διαδοχικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Insurance Forum Athens Edition 2026, αποτυπώνοντας τις βασικές προκλήσεις και τις στρατηγικές προσαρμογής της αγοράς για το 2026.

Σχετικά με το ζήτημα του ρίσκου και της ανθεκτικότητας, η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, τόνισε ότι «έχουμε περάσει από την εποχή που ο κλιματικός κίνδυνος ήταν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, πλέον επηρεάζει την κοινωνία - όλους τους τομείς», επισημαίνοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ήταν από τις πρώτες που ενσωμάτωσαν τον κλιματικό κίνδυνο και ότι «η επένδυση στην προσαρμογή αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ERGO Insurance, ανέφερε ότι «η αξιολόγηση των παραγόντων επικινδυνότητας είναι μια δυναμική διαδικασία που προσαρμόζεται στις τάσεις της κλιματικής αλλαγής και αξιοποιεί την τεχνολογία», υπογραμμίζοντας την αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των ακραίων φαινομένων.

Σημείωσε επίσης ότι «το κενό προστασίας από τις φυσικές καταστροφές φτάνει περίπου το 60% και πως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο κενό προστασίας» και ότι «δεν υπάρχει έλλειψη προσφοράς, αλλά κυρίως χρειάζεται να ενισχύσουμε τη ζήτηση μέσω του ρόλου μας ως σύμβουλοι». Τέλος ο κ. Μοάτσος τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για προστασία από τα φυσικά φαινόμενα έχουν θετικό αντίκτυπο, ωστόσο οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασφάλιση είναι προτεραιότητα ενώ επισήμανε τη σημασία των ασφαλιστικών εταιρειών για την παροχή δεδομένων και ενημέρωσης.

Ο Γεράσιμος Τζέης, Managing Director σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ρουμανία στην Atradius αναφέρθηκε στους εξωτερικούς γεωπολιτικούς κινδύνους - από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή - που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι «ο ρόλος της ασφάλειας είναι η πρόληψη έναντι των αφερεγγυοτήτων». Ο Δημήτρης Ζαφείρης, Head of Risk & Financial Stability Department, EIOPA, σημείωσε ότι «ο κλιματικός κίνδυνος είναι ψηλά στην ατζέντα», δίνοντας έμφαση στην κεφαλαιακή επάρκεια, στις αποτιμήσεις και στη μετατόπιση της προσοχής προς τη μη τραπεζική διαμεσολάβηση.

Στην συζήτηση που ακολούθησε η Ντόρα Αποστολοπούλου, Managing Director Operations, AGORA Insurance, υπογράμμισε ότι «η κανονιστική συμμόρφωση είναι μονόδρομος», επισημαίνοντας τη βαρύτητα των κανονισμών της ΕΕ, τη σημασία της βιωσιμότητας στις εξαγορές και την επένδυση των μεσιτών σε συστήματα συμμόρφωσης. Σημείωσε, επίσης, ότι υπάρχει τάση συγκέντρωσης και ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε hotspot, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων εξυπηρέτησης.

«Το κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει ριζικά τον τομέα», ανέφερε ο Γιάννης Σκιαδαρέσης, Area Coordinator of Disaster Resilience, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο -από φυσικές καταστροφές έως πόλεμο- και στην ανάγκη ανάπτυξης resilient metrics και ενίσχυσης της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Ο Νικόλαος Γαβρίλης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, χαρακτήρισε τις συγχωνεύσεις ως μέρος ενός κύκλου ωρίμανσης και τόνισε ότι «είναι αδιαπραγμάτευτη η ελευθερία των πελατών να επιλέγουν τον διαμεσολαβητή που θέλουν να συνεργαστούν», σημειώνοντας ότι η ΑΙ «έχει και ελαττώματα, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο».

Ο Κωνσταντίνος Καλημέρης, Chief Commercial Officer, της Hellas Direct, περιέγραψε το μεικτό σύστημα προώθησης της εταιρείας και ανέφερε ότι «ο διαμεσολαβητής έχει μεγάλη δύναμη να καθοδηγήσει τον πελάτη σωστά», επισημαίνοντας ότι η ώσμωση μεταξύ καναλιών είναι μικρότερη από την αναμενόμενη.

Το αυξημένο κανονιστικό βάρος για τους πράκτορες επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Ρούσσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠΕ και Sales Director της Allianz ER, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, ενώ 90.000 εταιρείες είναι υποχρεωμένες να είναι ασφαλισμένες, μόνο 33.000 είναι. Τόνισε ότι το πλαίσιο είναι σωστό, όπως και τα κίνητρα, ωστόσο υπάρχει πολύς δρόμος για να διανυθεί.

Ο Ανδρέας Βασιλείου, πρώην Πρόεδρος & Chief Executive Officer της MetLife στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπογράμμισε τη θετική συμβολή νέων συστημάτων διανομής, επισημαίνοντας ότι ένας νέος επαγγελματίας «πρέπει να έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι το επάγγελμα και να γνωρίζει τις πιθανότητες της αποτυχίας του».

Όσον αφορά στη μετάβαση σε ένα τεχνολογικά ενισχυμένο μοντέλο ο Διαμαντής Μπουζάνης, Tribe Leader της COSMOTE Insurance (OTE Group), ανέφερε ότι «αλλάζει η καθημερινότητα», τονίζοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ότι «εμείς ως Cosmote Insurance σε επίπεδο διακράτησης έχουμε μετακινηθεί σε ποσοστά άνω του 80% με τη χρήση αυτών των προϊόντων», ενώ υποστήριξε ότι «η AI μπορεί να γίνει monetization engine».

«Το 2023-2024 μας έδειξε ότι κινούμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα», είπε ο Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Chief Information & Processes Transformation Officer στην ERGO Insurance, και περιέγραψε τη δημιουργία ΑΙ factory σε ασφαλές περιβάλλον και τον στρατηγικό άξονα εμπειρίας πελάτη και αποδοτικότητας, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο των αποφάσεων.

Η Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager GR, CY, MT, BG, Wonderful, ανέφερε ότι «η ΑΙ έχει κάνει τρομερά άλματα» και ότι η Wonderful λειτουργεί «full Agentic», παρέχοντας υπηρεσίες σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και real time προσέγγιση σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με ασφαλιστικές εταιρείες.