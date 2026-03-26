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Η SWOT Hospitality σε στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank στο advisory νέων ξενοδοχειακών σχημάτων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:45 - 26 Μαρ 2026

Η SWOT Hospitality σε στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank στο advisory νέων ξενοδοχειακών σχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η SWOT Hospitality ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την Alpha Bank, στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (advisory) προς νέα και αναπτυσσόμενα ξενοδοχειακά σχήματα.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η SWOT Hospitality θα λειτουργήσει ως advisory partner της Alpha Bank, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ουσιαστική υποστήριξη σε επενδυτές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που απευθύνονται στην τράπεζα για χρηματοδότηση.
Η συνεργασία αφορά την υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχειακών έργων, όπως οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχειακά projects, οι ανακαινίσεις, καθώς και το repositioning υφιστάμενων μονάδων, με στόχο τη σωστή τοποθέτησή τους στην αγορά της φιλοξενίας, την ωρίμανση του brand τους και τη συνολική ενίσχυση της επενδυτικής τους πρότασης.
Ο ρόλος της SWOT Hospitality ως εξειδικευμένος συνεργάτης επικεντρώνεται στη στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη των έργων, καλύπτοντας όλο το εύρος της ανάπτυξής τους: από το business planning και το concept development έως την επιλογή των κατάλληλων brands, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών τους χαρακτηριστικών.
Η σύμπραξη αυτή συνδυάζει την ολιστική προσέγγιση και την εμπειρία της SWOT Hospitality με τον χρηματοδοτικό ρόλο της Alpha Bank, συμβάλλοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη αξιόπιστων και ανταγωνιστικών ξενοδοχειακών επενδύσεων που αναβαθμίζουν το προσφερόμενο προϊόν φιλοξενίας στην Ελλάδα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου ανάπτυξης για τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.
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