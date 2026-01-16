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Ελληνικό Μετρό ΑΕ: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Χρήστος Φαφούτης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:48 - 16 Ιαν 2026

Ελληνικό Μετρό ΑΕ: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Χρήστος Φαφούτης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής, ο κ. Χρήστος Φαφούτης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.».

Η υποψηφιότητά του προτάθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Ο κ. Φαφούτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο των Σταθερών Συγκοινωνιών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Αμαξοστασίου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς και ως Τμηματάρχης Επιδομής στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, αλλά και στο Τραμ. Παράλληλα, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ).

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc) και μεταπτυχιακό τίτλο στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (MBA).

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