Innovation & Investment Summit | Τρεις ημέρες στρατηγικού διαλόγου για την ελληνική καινοτόμο επιχειρηματικότητα
15:01 - 11 Φεβ 2026

Innovation & Investment Summit | Τρεις ημέρες στρατηγικού διαλόγου για την ελληνική καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Το egg – enter grow go (egg) της Eurobank διοργανώνει από σήμερα, Τετάρτη 11 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, το egg Innovation & Investment Summit, μια τριήμερη εκδήλωση ειδικά σχεδιασμένη για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Tο egg Hub στο Μοσχάτο φιλοξενεί startups, επενδυτές, ερευνητές, θεσμικούς εκπροσώπους και στελέχη της αγοράς στους τομείς της Βιοεπιστήμης, της Βιωσιμότητας, της Υψηλής Τεχνολογίας (Deep Tech) και της Ασφάλειας, με στόχο την επίτευξη εμπορικών συνεργασιών και επενδύσεων.

Επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η Eurobank προσφέρει μέσω της μονάδας Venture Banking — του ενιαίου άξονα στήριξης νεοφυών και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό — χρηματοδότηση, εξειδικευμένες τραπεζικές λύσεις και πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά οικοσυστήματα. Με την ένταξη του επιχειρηματικού επιταχυντή egg στην μονάδα Venture Banking, τον Οκτώβριο του 2024, το egg αποτελεί τον κεντρικό επιχειρησιακό βραχίονα υλοποίησης της στρατηγικής αυτής, υποστηρίζοντας startups και scaleups σε κάθε επενδυτικό στάδιο. Καταγράφοντας μία δυναμική παρουσία 13 ετών, το egg έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική startup σκηνή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κρίσιμους κλάδους για την ελληνική οικονομία. Από το 2013 έως σήμερα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες, λειτουργώντας ως σταθερός πυλώνας ωρίμανσης και ανάπτυξης καινοτόμων εγχειρημάτων. Η κατάταξή του ανάμεσα στα κορυφαία ευρωπαϊκά startup hubs από τους Financial Times και τη Statista επιβεβαιώνει τον ρόλο που διαδραματίζει ως καταλύτης σύνδεσης με την επενδυτική κοινότητα και υποστήριξης της χρηματοδότησης και βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας & επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναφερόμενος στη στρατηγική κατεύθυνση της Eurobank για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τον ρόλο του Venture Banking δήλωσε: «Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελούν βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Eurobank. Μέσα από το Venture Banking και το egg, επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης για startups και scaleups, με στόχο την περαιτέρω μεγέθυνση του αποτυπώματος του startup οικοσυστήματος στην ελληνική οικονομία και τη δημιουργία νέων εταιρειών με βιώσιμη διεθνή ανάπτυξη. Το egg Innovation & Investment Summit αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, ενισχύοντας τη διασύνδεση της ελληνικής καινοτομίας με ώριμα επενδυτικά οικοσυστήματα του εξωτερικού.».

Χτίζοντας «γέφυρες» της ελληνικής καινοτομίας προς την παγκόσμια αγορά

Η κα Ρούλα Μπαχταλιά, επικεφαλής της Μονάδας Venture Banking της Eurobank, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στο σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης της οικονομίας των startups, επισημαίνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη απορροφά πλέον πάνω από το 50% των παγκόσμιων venture capital επενδύσεων. Όπως σημείωσε, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά καινοτομίας, η οποία το 2025 ξεπέρασε τα €732 εκατ., κρίσιμη παραμένει η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που προωθούν ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και επενδυτών.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 18 startups παρουσιάζουν το αναπτυξιακό τους πλάνο και συμμετέχουν σε στοχευμένες συζητήσεις με επενδυτές. Οι εταιρείες που λαμβάνουν μέρος είναι οι: Αdvantis, Aidplex, Anthestos Pharmaceuticals, Covariance, Noetiv, Olonphos, Cerelco, EvPlus, Weather XM, Ham Systems, Sammy, Seaorama, Bitloops, Feac Engineering, Finbryte, Geomiso, Mentionlytics και Pobuca.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του egg Innovation & Investment Summit πραγματοποιούνται θεματικές fireside συζητήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών φορέων που αποτυπώνουν διαφορετικές διαδρομές μετάβασης από την έρευνα και την ιδέα στην εμπορική υλοποίηση και την παγκόσμια κλιμάκωση. Σήμερα, η κα Ιωάννα Ζεργιώτη, CEO της PHOSPRINT, μίας Deep Tech εταιρείας που προέκυψε ως spin-off από ακαδημαϊκή έρευνα, ανοίγει τον διάλογο γύρω από το πώς η επιστημονική καινοτομία μπορεί να αποκτήσει εμπορικό αποτύπωμα και διεθνή προοπτική. Στη συνέχεια του τριημέρου, η κα Audra Elena Shallal, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Business Angel Network (EBAN), εστιάζει στον ρόλο των δομημένων επενδύσεων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των οικοσυστημάτων στη στήριξη της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύκλος των θεματικών συζητήσεων ολοκληρώνεται με τον κ. Βασίλη Χαλουλάκο, CEO της ICEYE Greece, ο οποίος παρουσιάζει τη διαδρομή από την ιδέα στην παγκόσμια κλιμάκωση στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και της ασφάλειας.

Παράλληλα με τις εργασίες του egg Innovation & Investment Summit, ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer της Eurobank και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, και η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Head of Venture Banking της Eurobank, υπέγραψαν εκ μέρους της Eurobank δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας και τη διασύνδεσή της με διεθνή επενδυτικά οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα, τα Μνημόνια Συνεργασίας αφορούν:

  • το BioInnovation Greece, με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών στις βιοεπιστήμες και την υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας βιοτεχνολογίας και HealthTech.

Το MoU υπεγράφη με εκπροσώπους την κα Βικτώρια Κιμωνίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον κ. Μιχάλη Χατζηθωμά, Συνιδρυτή, και

  • το European Business Angel Network (EBAN), με στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών επενδυτικών ευκαιριών και τη συνολική ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος χρηματοδότησης startups.

Το MoU υπεγράφη με εκπρόσωπο την κα Audra Shallal, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EBAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το egg enter grow go εδώ._

