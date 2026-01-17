Το Marty Supreme με τον Timothée Chalamet πήγε το μάρκετινγκ σε άλλο επίπεδο

Κρατήστε την ανάσα σας γιατί θα κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στις ακραίες προωθητικές ενέργειες που ανέλαβε ο Timothée Chalamet για τη νέα του ταινία, το “Marty Supreme” του Josh Safdie.

Η Α24 ξεκίνησε ως μια μικρή εταιρεία παραγωγής που αγκάλιαζε τολμηρές indie αμερικανικές παραγωγές κι ενώ το πνεύμα παραμένει ίδιο, η κλίμακα έχει σαφώς αυξηθεί καθώς δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε ταινίες μικρού προϋπολογισμού ενώ, οι άγνωστοι σκηνοθέτες που στήριξε στα ντεμπούτα τους, έχουν γίνει πλέον αναγνωρίσιμοι. Κάπως έτσι στήριξε και τα αδέρφια Safdie στις ταινίες “Good Time” και “Uncut Gems”, που τους ανέδειξαν, αλλά και στα επόμενα ξεχωριστά βήματά τους, το “The Smashing Machine” του Benny Safdie που κυκλοφόρησε το 2025 και το “Marty Supreme” του Josh Safdie, που μας απασχολεί εδώ.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr.