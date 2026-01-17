ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Marty Supreme με τον Timothée Chalamet πήγε το μάρκετινγκ σε άλλο επίπεδο
Magazino
17:00 - 17 Ιαν 2026

Το Marty Supreme με τον Timothée Chalamet πήγε το μάρκετινγκ σε άλλο επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κρατήστε την ανάσα σας γιατί θα κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στις ακραίες προωθητικές ενέργειες που ανέλαβε ο Timothée Chalamet για τη νέα του ταινία, το “Marty Supreme” του Josh Safdie.

Η Α24 ξεκίνησε ως μια μικρή εταιρεία παραγωγής που αγκάλιαζε τολμηρές indie αμερικανικές παραγωγές κι ενώ το πνεύμα παραμένει ίδιο, η κλίμακα έχει σαφώς αυξηθεί καθώς δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε ταινίες μικρού προϋπολογισμού ενώ, οι άγνωστοι σκηνοθέτες που στήριξε στα ντεμπούτα τους, έχουν γίνει πλέον αναγνωρίσιμοι. Κάπως έτσι στήριξε και τα αδέρφια Safdie στις ταινίες Good Time” και “Uncut Gems”, που τους ανέδειξαν, αλλά και στα επόμενα ξεχωριστά βήματά τους, το “The Smashing Machine” του Benny Safdie που κυκλοφόρησε το 2025 και το “Marty Supreme” του Josh Safdie, που μας απασχολεί εδώ.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί στο στρατό από την αμερικανική επέμβαση
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί στο στρατό από την αμερικανική επέμβαση

Πάντα, κάτι θα θυμίζει τον Ύποπτο Κόσμο του David Lynch…
Magazino

Πάντα, κάτι θα θυμίζει τον Ύποπτο Κόσμο του David Lynch…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν
Magazino

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas
Magazino

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια
Magazino

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
Magazino

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Καθαρά κέρδη 776 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ