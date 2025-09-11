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Ελληνική ναυτιλία: Στροφή στη συγκέντρωση ισχύος και προσεκτικές επενδύσεις
Ναυτιλία
09:51 - 11 Σεπ 2025

Ελληνική ναυτιλία: Στροφή στη συγκέντρωση ισχύος και προσεκτικές επενδύσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ναυτιλία των Ελλήνων έκλεισε το 2024 επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη διεθνή πρωτοκαθεδρία της, με τον στόλο να φτάνει τα 488,6 εκατ. DWT και να ενισχύεται κατά 214 πλοία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Petrofin Research (Σεπτέμβριος 2025), ο ρυθμός ανάπτυξης μόλις 2,9% καταγράφει τη χαμηλότερη ετήσια επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας, σηματοδοτώντας μια φάση σταθεροποίησης και αυξημένης συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Μείωση εταιρειών και ενίσχυση των μεγάλων

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκαν σε 588 από 592 το 2023, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενοποίηση του κλάδου. Οι 60 μεγαλύτεροι όμιλοι ελέγχουν πλέον σχεδόν το 69% της συνολικής χωρητικότητας – ιστορικό υψηλό – ενώ οι μικρές επιχειρήσεις με 1–2 πλοία κατέγραψαν απώλειες άνω του 24% σε DWT.

Η αυξημένη πίεση από το κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες καθιστά δυσκολότερη την επιβίωση μικρότερων παικτών, οδηγώντας σε συγκέντρωση ισχύος.

Η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου ανήλθε σε 14,6 έτη, ενώ οι στόλοι πλοίων κάτω των δέκα ετών αντιστοιχούν σε 45% της χωρητικότητας. Το 14% αφορά πλοία άνω των δεκαπέντε ετών, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική διατήρησης αποδοτικών πλοίων, αντί για μαζικές αντικαταστάσεις.

Τα bulk carriers διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο με μερίδιο σχεδόν 50% της χωρητικότητας. Παρά την προσθήκη 128 νέων πλοίων το 2024, οι παραγγελίες για νεότευκτα παραμένουν περιορισμένες λόγω αβεβαιότητας γύρω από τα καύσιμα του μέλλοντος και το υψηλό κόστος ναυπήγησης.

Στα δεξαμενόπλοια, η αγορά σημείωσε μέτρια άνοδο 1% σε DWT με 24 νέα πλοία, ενώ οι Έλληνες διατηρούν ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέας των containerships παρέμεινε σταθερός, αλλά οι μεγάλοι όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν σε πλοία υπερμεγέθους χωρητικότητας.

Η παρουσία στον τομέα του LNG αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ στα LPG πλοία σημειώθηκε άνοδος 7%, δείχνοντας στροφή σε αγορές στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια.

Το 2024 χαρακτηρίστηκε από συντηρητικές επενδυτικές αποφάσεις. Αν και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν, η πλειονότητα των νεότευκτων θα παραδοθεί μετά το 2026. Μόνο 3% της ελληνικής παραγγελιοθήκης αφορά «πράσινα» πλοία μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, ενώ το 76% παραμένει σε συμβατικά σχέδια IMO III με scrubbers.

Η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων παρουσίασε αρνητικό ισοζύγιο: οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις αγορές, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό πλοίων αλλά αυξάνοντας την αξία και ποιότητα στόλων μεγάλων εταιρειών. Το επενδυτικό πλάνο βασίζεται στη ρευστότητα και στην ευελιξία για κινήσεις όταν υποχωρήσουν οι τιμές.

Κανονιστικό και γεωπολιτικό πλαίσιο

Η διεθνής αγορά βρέθηκε σε περίοδο έντονης αστάθειας:

  • Οι αμερικανικοί δασμοί και η στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα επιβράδυναν «πράσινες» επενδύσεις.

  • Η ΕΕ ενίσχυσε το ETS, αυξάνοντας το κόστος για στόλους υψηλών εκπομπών.

  • Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αναδιάταξαν τα δρομολόγια, ενισχύοντας τη ζήτηση για μεγαλύτερα πλοία.

Η ανάγκη για στρατηγική ευελιξία οδηγεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν μαζικές δεσμεύσεις κεφαλαίων και να επενδύουν στοχευμένα.

Προοπτικές 2025: Περίοδος αναμονής με επιλεκτικές κινήσεις

Η Petrofin προβλέπει ανάπτυξη 3–4% το 2025, σε περιβάλλον αργής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας και αυξημένων τεχνολογικών προκλήσεων. Οι μεγάλοι όμιλοι συγκεντρώνουν «πολεμικά ταμεία» για μελλοντικές αγορές, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να πιέζονται.

Η στρατηγική υπομονής που ακολουθήθηκε το 2024 ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Οι Έλληνες διαχειριστές εξακολουθούν να ηγούνται χάρη σε διοικητική τεχνογνωσία, ρευστότητα και προσαρμοστικότητα.

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