Η Yangzijiang ακυρώνει συμβόλαια $180 εκατ. μετά από αποκάλυψη για παράκαμψη κυρώσεων

Η απόφαση ήρθε έπειτα από την αποκάλυψη ότι ο μοναδικός μέτοχος της ναυτιλιακής εταιρείας-αγοραστή φέρεται να εμπλέκεται σε μηχανισμό παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, η εταιρεία είχε ήδη πραγματοποιήσει «εκτενή due diligence» πριν υπογράψει τα συμβόλαια. Ωστόσο, νέα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι ο βασικός μέτοχος του αγοραστή κατηγορείται για συμμετοχή σε σχήμα που είχε στόχο να αποφύγει την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων σε συγκεκριμένες χώρες και πρόσωπα.
Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε από τους νομικούς συμβούλους της Yangzijiang ως “anticipatory repudiatory breach”, δηλαδή ουσιαστική αθέτηση των όρων της σύμβασης εκ των προτέρων, αφού ο αγοραστής δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει τη νομιμότητα της συναλλαγής.
Γιατί ακυρώθηκαν τα συμβόλαια
Η απόφαση δεν λήφθηκε μόνο για λόγους νομικής κάλυψης. Σε μια περίοδο που η ναυπηγική αγορά δέχεται πιέσεις από το πλαίσιο συμμόρφωσης των ΗΠΑ και της ΕΕ, οι κινεζικοί όμιλοι γνωρίζουν ότι η έκθεσή τους σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους:
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Ρίσκο κυρώσεων: εάν το project προχωρούσε, υπήρχε πιθανότητα οι ίδιες οι κινεζικές εταιρείες να βρεθούν υπό το μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.
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Χρηματοδοτικός αντίκτυπος: τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές που στηρίζουν τα κινεζικά ναυπηγεία θα δυσκολεύονταν να συμμετέχουν σε έργα που σχετίζονται έστω και έμμεσα με παραβίαση κυρώσεων.
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Διαφύλαξη φήμης: η Yangzijiang επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς πελάτες, οπότε μια υπόθεση παραβίασης κυρώσεων θα έθετε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της.