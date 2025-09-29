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Η Yangzijiang ακυρώνει συμβόλαια $180 εκατ. μετά από αποκάλυψη για παράκαμψη κυρώσεων
Ναυτιλία
13:08 - 29 Σεπ 2025

Η Yangzijiang ακυρώνει συμβόλαια $180 εκατ. μετά από αποκάλυψη για παράκαμψη κυρώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Την ακύρωση τεσσάρων παραγγελιών δεξαμενόπλοιων τύπου MR, συνολικής αξίας 180 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία Yangzijiang Shipbuilding, ένας από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους της Κίνας και εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης. 

Η απόφαση ήρθε έπειτα από την αποκάλυψη ότι ο μοναδικός μέτοχος της ναυτιλιακής εταιρείας-αγοραστή φέρεται να εμπλέκεται σε μηχανισμό παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, η εταιρεία είχε ήδη πραγματοποιήσει «εκτενή due diligence» πριν υπογράψει τα συμβόλαια. Ωστόσο, νέα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι ο βασικός μέτοχος του αγοραστή κατηγορείται για συμμετοχή σε σχήμα που είχε στόχο να αποφύγει την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων σε συγκεκριμένες χώρες και πρόσωπα.

Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε από τους νομικούς συμβούλους της Yangzijiang ως “anticipatory repudiatory breach”, δηλαδή ουσιαστική αθέτηση των όρων της σύμβασης εκ των προτέρων, αφού ο αγοραστής δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει τη νομιμότητα της συναλλαγής.

Γιατί ακυρώθηκαν τα συμβόλαια

Η απόφαση δεν λήφθηκε μόνο για λόγους νομικής κάλυψης. Σε μια περίοδο που η ναυπηγική αγορά δέχεται πιέσεις από το πλαίσιο συμμόρφωσης των ΗΠΑ και της ΕΕ, οι κινεζικοί όμιλοι γνωρίζουν ότι η έκθεσή τους σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους:

  • Ρίσκο κυρώσεων: εάν το project προχωρούσε, υπήρχε πιθανότητα οι ίδιες οι κινεζικές εταιρείες να βρεθούν υπό το μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.

  • Χρηματοδοτικός αντίκτυπος: τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές που στηρίζουν τα κινεζικά ναυπηγεία θα δυσκολεύονταν να συμμετέχουν σε έργα που σχετίζονται έστω και έμμεσα με παραβίαση κυρώσεων.

  • Διαφύλαξη φήμης: η Yangzijiang επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς πελάτες, οπότε μια υπόθεση παραβίασης κυρώσεων θα έθετε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της.

Μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, η εταιρεία είχε εισπράξει προκαταβολές ύψους 18 εκατ. δολαρίων (10% επί του συνολικού ποσού), καθώς και μια επιπλέον δόση 4,48 εκατ. δολαρίων για ένα από τα δεξαμενόπλοια του οποίου είχε ήδη ξεκινήσει η ναυπήγηση. Η Yangzijiang ξεκαθάρισε ότι διατηρεί όλα τα νομικά δικαιώματά της για το μέλλον, χωρίς όμως να αναμένει ουσιαστική ζημιά, αφού δεν είχε καταγράψει έσοδα από τα συγκεκριμένα projects στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ακύρωση δείχνει ότι ακόμη και κινεζικά ναυπηγεία, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται πιο «ανθεκτικά» στις δυτικές πιέσεις, δεν είναι διατεθειμένα να ρισκάρουν τη συμμετοχή τους σε σχήματα που σχετίζονται με παράκαμψη κυρώσεων. Πρόκειται για μήνυμα τόσο προς τις ναυτιλιακές που αναζητούν παράθυρα ευκαιρίας όσο και προς τις αγορές που παρακολουθούν πώς εφαρμόζονται οι κανόνες διεθνούς συμμόρφωσης.

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