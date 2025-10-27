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Πυρηνική πρόωση στη ναυτιλία: Η μεγάλη επιστροφή μιας παλιάς ιδέας
Ναυτιλία
07:55 - 27 Οκτ 2025

Πυρηνική πρόωση στη ναυτιλία: Η μεγάλη επιστροφή μιας παλιάς ιδέας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η πυρηνική πρόωση, ένα θέμα που μέχρι πρόσφατα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή ναυτιλιακή συζήτηση. 

Η ιδέα να κινούνται τα εμπορικά πλοία με ενέργεια από μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες υπήρχε από τη δεκαετία του ’50, αλλά εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω κόστους, φόβου ατυχημάτων και έλλειψης κανονισμών. Τώρα όμως, σχεδόν εβδομήντα χρόνια μετά, το θέμα επιστρέφει — και μάλιστα όχι ως θεωρητικό σενάριο, αλλά ως πραγματική τεχνολογική επιλογή.

Η νέα ώθηση έρχεται από τις δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση. Η διεθνής ναυτιλία ευθύνεται για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσοστό που θα αυξάνεται όσο αυξάνεται το παγκόσμιο εμπόριο. Οι λύσεις που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα (βιοκαύσιμα, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο) μειώνουν τις εκπομπές, αλλά δεν τις μηδενίζουν. Και το κυριότερο, δεν επαρκούν για τη λειτουργία των μεγάλων πλοίων σε ωκεάνιες διαδρομές.

Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας Πλοίων (DNV) σε νέα έρευνα του επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (Small Modular Reactors – SMR) αποτελούν τεχνολογία-κλειδί. Είναι σχεδιασμένοι για μαζική παραγωγή, διαθέτουν παθητικά συστήματα ασφάλειας (χωρίς ανάγκη εξωτερικής ψύξης ή ανθρώπινης παρέμβασης) και μπορούν να λειτουργήσουν 10 έως 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

Για τη ναυτιλία, αυτό σημαίνει σταθερή ενεργειακή αυτονομία, μειωμένο λειτουργικό κόστος και πρακτικά μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Τα πλεονεκτήματα είναι εντυπωσιακά:

· Μηδενικές εκπομπές CO₂ κατά τη λειτουργία,

· Πλήρης ανεξαρτησία από τιμές πετρελαίου και LNG,

· Και δυνατότητα σχεδόν απεριόριστης αυτονομίας.

Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από σκληρά ερωτήματα.

Πώς θα διασφαλιστεί η πυρηνική ασφάλεια στη θάλασσα; Ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων; Και τι θα γίνει σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος ή επίθεσης;

Ο DNV τονίζει ότι το μεγάλο εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά το ρυθμιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ακόμη ενιαίο διεθνές νομικό σύστημα για τα πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία.

Ούτε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ούτε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έχουν εκπονήσει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποιος θα ασφαλίσει ένα πυρηνοκίνητο δεξαμενόπλοιο;

Παρά τα εμπόδια όμως ορισμένες χώρες κινούνται ήδη μπροστά.

· Η Νορβηγία αναπτύσσει, μέσω του DNV και της Seaborg, σχέδια για πυρηνοκίνητα σκάφη μικρών αποστάσεων.

· Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία μελετούν πιλοτικά έργα για εμπορικά πλοία με SMR, ενταγμένα στην ενεργειακή τους στρατηγική.

· Η Κίνα έχει ανακοινώσει την κατασκευή πυρηνοκίνητων μεταφορικών πλοίων και υπεράκτιων ενεργειακών πλατφορμών.

· Και οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν σε τεχνολογίες “nuclear marine propulsion” μέσω του Υπουργείου Ενέργειας (DOE).

Η Ευρώπη, πιο επιφυλακτική, βλέπει την τεχνολογία ως “μελλοντική επιλογή” για το δεύτερο μισό του αιώνα, αλλά ήδη ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Ελλάδα, ως μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναγνωρίζοντας πως η πυρηνική πρόωση ίσως αποτελέσει μακροπρόθεσμα τη μόνη λύση για την πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα.

Τα ελληνικά ναυπηγεία — της Σύρου και της Ελευσίνας — διαθέτουν υποδομές που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε τέτοιου είδους καινοτομίες, αν υπάρξει συνεργασία με διεθνείς τεχνολογικούς φορείς.

Το κρίσιμο, ωστόσο, δεν είναι μόνο ποιος θα φτιάξει τα πλοία, αλλά ποιος θα τα αποδεχτεί.

Η κοινωνία εξακολουθεί να βλέπει την πυρηνική ενέργεια με δυσπιστία, κάτι που καθιστά δύσκολη την πολιτική στήριξη μεγάλων προγραμμάτων. Ο DNV προβλέπει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι περίοδος πειραματισμού, δοκιμών, κανονισμών, εκπαίδευσης πληρωμάτων και διαμόρφωσης μιας νέας δημόσιας εικόνας.

Η πυρηνική πρόωση δεν είναι πανάκεια, μπορεί όμως να αποδειχθεί η πιο ρεαλιστική λύση για μια ναυτιλία που θέλει να παραμείνει βιώσιμη και αυτόνομη. Και αν η ιστορία έχει δείξει κάτι, είναι ότι η ναυτιλία δεν φοβάται τις αλλαγές, απλώς περιμένει τη στιγμή που η τεχνολογία και η ανάγκη θα συγχρονιστούν. Ίσως, λοιπόν, η “πυρηνική θάλασσα” να είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε.

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