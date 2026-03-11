Μελίνα Τραυλού: Η ναυτιλία «εργαλειοποιείται» - Μήνυμα για την ασφάλεια των ναυτικών

Για εργαλειοποίηση της ναυτιλίας στο φόντο της γεωπολιτικής κρίσης τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και συνολικά, έκανε λόγο η Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, κατά τον καταληκτικό γύρο συζήτησης του συνεδρίου Women Forward Summit του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε, χθες, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή και της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Η Μελίνα Τραυλού, συγκεκριμένα αφού τόνισε, ότι “ζούμε σε μια εποχή ρήξεων” στις κοινωνίες αλλά και στην πολιτική, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία ως κλάδος “ζει μέσα σε αβεβαιότητα”. “Είναι η καθημερινότητά μας. Ωστόσ όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια η ναυτιλία εργαλειοποιείται και αυτό συμβαίνει και στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εχουμε εκατοντάδες ελληνικά πλοία και χιλιάδες ναυτικούς που βρίσκονται σε μια εμπολεμη ζώνη και κανείς δεν ασχολείται ουσιαστικά με τη ναυτιλία” τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει “γιατί ναυτιλία είναι αόρατη στην καθημερινότητα΄. Ακόμη κ εμείς που είμαστε μέσα στην ναυτιλία, συχνά, δεν καταλαβαίνουμε ότι η καθημερόττηα μας εξαρτάται από τη ναυτιλία. Η ενέργεια, τα τηλέφωνα, τα κομπιούτερς, τα τρόφιμα όλα μεταφέρονται από ένα πλοίο. Αυτό το πλοίο δεν ,μπορεί να γίνεται στόχος αντιπαραθέσεων. Οφείλουμε όλο να το προστεύσουμε” τόνισε.

Η πρώην ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την πλευρά της, εστίασε στην παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, που εγγράφεται σε ένα εσωτερικό κλίμα πολιτικής τοξικότητας, που δημιουργεί έτι μεγαλύτερη ευαλωτότητα για τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαΐου στη Νέα Υόρκη εκδήλωση υψηλού επιπέδου με θέμα «Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω διεθνούς συνεργασίας για την παγκόσμια σταθερότητα». Της συνεδρίασης προήδρευσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με κεντρικούς εισηγητές (briefers) τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού και τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και ερευνητή στο UNIDIR, Christian Bueger.

Κατά την παρέμβασή της η Μελίνα Τραυλού, ανέδειξε την πολυδιάστατη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, σημειώνοντας πως «η ασφάλεια των θαλασσών αφορά όλους μας, παντού στον κόσμο». Επισήμανε τον ζωτικό ρόλο της ναυτιλίας στη σταθερότητα του παγκόσμιου οικοσυστήματος αλλά και την επιτακτική ανάγκης θωράκισης του κλάδου από τις σύγχρονες, πολυδιάστατες απειλές.

Επίσης αναφέρθηκε στην «καρδιά» της ναυτιλίας, στους 2 εκατομμύρια ναυτικούς, οι οποίοι εργάζονται ημέρα και νύχτα για την εύρυθμη λειτουργία του κόσμου όλου. Χαρακτήρισε τη ναυτιλία ως «τον σιωπηλό, συνεπή και αδιάλειπτο φρουρό της ευημερίας των πολιτών του κόσμου» και μάλιστα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην πανδημία Covid-19, όπου όταν όλα σταμάτησαν στον πλανήτη, η ναυτιλία διατήρησε την εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργική. Αλλά και στις ανθρωπιστικές κρίσεις, όπου η ναυτιλία, μέσω των πλοίων και των ναυτικών, συμμετέχει ενεργά σε διασωστικές επιχειρήσεις στη θάλασσα «με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προσήλωση στο ηθικό της καθήκον», όπως δήλωσε και κάλεσε τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Τόνισε επίσης, ότι «η ναυτιλία στοχοποιείται όλο και περισσότερο - οικονομικά, πολιτικά, αλλά και στην πράξη, ουσιαστικά», παρουσιάζοντας τα πραγματικά δεδομένα των σύγχρονων απειλών της πειρατείας, των γεωπολιτικών εντάσεων, του οργανωμένου εγκλήματος στη θάλασσα, καθώς και του αναδυόμενου κινδύνου των κυβερνοεπιθέσεων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι «ο κλάδος εργάζεται ακούραστα για τη διαφύλαξη της θαλάσσιας ασφάλειας, ενημερώνοντας διαρκώς και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, τηρώντας αυστηρά τους παγκόσμιους κανονισμούς ασφαλείας, ενώ συνεργάζεται στενά με τις ναυτικές δυνάμεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας ακόμα και μέτρα αυτοπροστασίας».