Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι: Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη πρέπει να ενισχυθεί

Στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και την ανάγκη ταχείας προώθησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη σε ένα «τοξικό περιβάλλον» μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. «Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης, προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προωθούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε οι πολίτες να αντιλαμβάνονται άμεσα τα αποτελέσματα.

Η νέα περιφερειακή έδρα Περιστερίου αποτελεί μία από τις τέσσερις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία περιφερειακών πρωτοδικείων, τα οποία θα εκδικάζουν υποθέσεις έως 250.000 ευρώ, με στόχο την ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών και την αποσυμφόρηση των κεντρικών δικαστηρίων.

Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό και επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη.

Το νέο κτίριο στο Περιστέρι αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των πολιτών σε ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες.