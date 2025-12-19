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Η εκδοχή του Νίκου Παππά για το επεισόδιο με το δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο
Πολιτική
12:58 - 19 Δεκ 2025

Η εκδοχή του Νίκου Παππά για το επεισόδιο με το δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο

Reporter.gr Newsroom
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Τη δική του οπτική για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, έδωσε ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

Μιλώντας στο Mega παραδέχθηκε μεν πως χτύπησε τον δημοσιογράφο, «αλλά δεν τον γρονθοκόπησα». Αν είχε συμβεί αυτό «θα είχε ένα σημάδι, μια γρατζουνιά, κάτι» υποστήριξε.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι χρησιμοποίησε τη φράση «κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός» προσθέτοντας πως είπε στην παρέα του κ. Γιαννόπουλου «αν ήθελα θα τον δείρω θα το έκανα, δες τη σωματοδομή τη δική μου και του άλλου».

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία και από εκεί στην Αθήνα λέγοντας «μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήφισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ακόμα ο ευρωβουλευτής ενώ στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά. Έχω προκληθεί έχω απειληθεί, δεν συχνάζω ως πολιτικός σε κυριλέ εστιατόρια με κουστουμάτους, είμαι έξω με νέους ανθρώπους που βράζει το αίμα τους».

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Περιγράφοντας το επεισόδιο είπε αρχικά «δεν ξύπνησα μια ημέρα στο Στρασβούργο και είπα να χτυπήσω έναν άνθρωπο, έξυπνοι είστε και καταλαβαίνετε αλλά και να μην είστε καταλαβαίνετε. Είχα γυρισμένη πλάτη στην παρέα, άκουγα τα ελληνικά, δεν μου έκανε εντύπωση, η παρέα μου είπε ότι ήταν δημοσιογράφοι. Το μαγαζί έχει κάποια σταντ, πολλές φορές ο κόσμος που περνάει από δίπλα δεν βλέπει τα πόδια μου, τρακάρουν, τα παίρνεις και συνεχίζουμε. Ένιωσα ότι με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο, σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί που πήγε να με παρασύρει του είπα ζήτα συγγνώμη και αυτός μου απάντησε "σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά". Επειδή το μαγαζί δεν είχε μουσική του είπα "δεν κατάλαβα το ύφος σου, δεν ξέρω ποιος είσαι" και αυτός μου απάντησε "ξέρεις ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω". Τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη και είχε πιει αρκετά και ψαχνόταν για μπελάδες. Τον πήγα έξω και όταν πήγαμε έξω επέμεινα να μου πει ποιος είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

Κατά τον Νίκο Παππά τότε ο δημοσιογράφος «μου είπε εκεί ένα σχόλιο για ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω, έχει να κάνει με θέμα υγείας και αυτό με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου. Με το που άκουσα το σχόλιο σήκωσα το χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να του προκαλέσω σωματική βλάβη που δεν προκύπτει. Σε καμιά περίπτωση δεν με τιμά και μετανιώνω».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 13:03
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